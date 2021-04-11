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梧棲新興重劃區大樓多 交局：307路繞進大勇與八德路

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
307路公車以梧棲觀光漁港及新民高中為兩端點，串聯海線到北區。圖/台中市交通局提供
307路公車以梧棲觀光漁港及新民高中為兩端點，串聯海線到北區。圖/台中市交通局提供

台中市梧棲區頂寮里大智路以北範圍屬重劃區，近年新建多棟集合式住宅大樓，民眾反映沒有市區公車服務。市府交通局協調客運業者，4月12日(周一)起調整307路公車繞駛八德路及大勇路，增加停靠「八德四維中路口」「頂寮里文化廣場」「大勇南北路口」及「港灣技術中心（大勇路）」等站，方便居民。

交通局長葉昭甫指出，頂寮里北邊地區是海線新興重劃區，有多處新興建設且社區大樓群聚，移入人口持續增加。交通局評估將307路公車原行駛大智路、臨港路部分路段，改為繞駛至八德路與大勇路，方便當地鄉親乘車，未來將持續滾動檢討，建構完善轉乘服務。

葉局長說明，307路公車目前分別以梧棲觀光漁港及新民高中為兩端點，可提供當地鄉親往返漁港乘車服務，且路線行經台灣大道、台中車站與三民路一中商圈等重要公車轉乘節點，串聯中國醫藥大學、台中科大及新民高中等多所學校，對於通勤、遊憩及前往市區消費也相當方便，有助提高搭乘誘因，歡迎多加利用。

最新公車路線與即時資訊可上交通局網站丶打1999專線或利用「台中公車APP」與「台中市即時公車動態資訊系統」查詢。

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