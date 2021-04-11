新中橫自行車賽 近千單車手成功拚上塔塔加

「NeverStop永不放棄－塔塔加探索新中橫自行車挑戰活動」停辦2年，今年復辦，並於今天登場，也是首度創辦的「96聯賽」開幕第一站，吸引956名國內外自行車好手參賽，挑戰全程72K堪稱「台灣最美自行車登山賽道」的新中橫路線。

縣府教育處指出，「永不放棄塔塔加自行車挑戰」由縣府與台灣自由車運動協會合辦，因從水里鄉出發，途經信義、和社，最後抵達玉山國家公園塔塔加，全程72K沿線山景壯麗，且新中橫具挑戰性，堪稱「台灣最美自行車登山挑戰路線」。

但台21線新中橫公路在前年、去年接續路基及邊坡工程，又碰上新冠肺炎疫情攪局，因此停辦二屆，今年才再度恢復舉辦；而今年活動除挑戰組，台灣自由車運動協會更與96自轉車聯合創辦「96聯賽」，並選定塔塔加賽事為開幕第一站。

而「永不放棄塔塔加自行車挑戰」今則在水里商工登場開騎，教育處體育科表示，今天的活動共吸引956人參賽，包含英、法、德、美、加拿大及菲律賓等18國選手，最大參賽者66歲，最小則為12歲，近千人一早出發挑戰體驗騎車樂趣。

其中競賽男子組有273人、女子組40人共313人在新中橫公路上飆速競技，各賽組結果也陸續在中午左右出爐，其中U17組陳立宏、U23組張誌勝、M30組周子峯、M40楊鴻銘拿下各分組冠軍，女子組及菁英組則分由邱聖芯、吳之皓奪冠。