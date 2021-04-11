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影／南投「粉紅花瀑」絕美盛放 就怕採花賊又來

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣中興新村光明三路旁天宮石斛蘭盛放，粉嫩花瓣垂墜如瀑，吸睛迷人。記者賴香珊／攝影
南投縣中興新村光明三路旁天宮石斛蘭盛放，粉嫩花瓣垂墜如瀑，吸睛迷人。記者賴香珊／攝影

南投縣中興新村光明三路旁大量栽種俗稱「瀑布蘭」的天宮石斛蘭，每年4月進入花期，因實在太美，不僅吸引遊客，去年還引來「採花賊」；近期粉嫩花瓣又成串垂墜迷人盛放，預計還能美上2周，但呼籲遊賞民眾共同愛護，請勿動手。

「天宮石斛蘭」又名瀑布蘭、倒吊蘭，屬蘭科石斛蘭屬，原產地印度、斯里蘭卡和中國南部各地，分布廣泛，台灣各地也有種植，而其生長依靠附生，以氣生根攀附樹體往上生長，莖節處入春開花，粉色系花瓣及白花垂墜，相當吸睛迷人。

其中，中興新村光明三路居民莊錦江從小就喜歡花卉，38年前住進當地發現周邊有不少芒果樹，想讓環境更好便栽種天宮石斛蘭，但起初只種幾株，後來越種越有心得，也頗受鄰居好評，便當起義務園丁擴大栽種，並澆灌照料至今。

如今每年入春，尤其是4月中旬前後，整條光明三路就能看到天宮石斛蘭沿樹體如瀑布般飛瀉而下，讓當地成為知名賞花景點，總是吸引大批民眾遊賞，但也引來宵小覬覦，去年5月還被一口氣偷走60多株，更出動警方逮「採花賊」送辦。

而今年國內旱情嚴峻，莊憂心缺雨水滋潤影響石斛蘭生長，更是細心照料澆灌，他表示，為讓蘭花讓好好成長，每天花3個多小時澆水，有時也自製天然果皮酵素施肥，因此今年花況不輸往年，花期約能維持2周，但這1周內是最美時刻。

但近年接連出現少數欠缺公德心的賞花客拔花，甚至大膽偷花等行徑，警方呼籲，賞花可拍照合影，但應保持適當距離，用眼睛看就好，絕對不要動手；另，遊賞時要依規定停妥車輛，勿違停，也請注意人潮車流，也將加強巡邏防堵宵小下手。

南投縣中興新村光明三路旁天宮石斛蘭盛放，粉嫩花瓣垂墜如瀑，吸睛迷人。記者賴香珊／攝影
南投縣中興新村光明三路旁天宮石斛蘭盛放，粉嫩花瓣垂墜如瀑，吸睛迷人。記者賴香珊／攝影
南投縣中興新村光明三路旁天宮石斛蘭盛放，粉嫩花瓣垂墜如瀑，吸睛迷人。記者賴香珊／攝影
南投縣中興新村光明三路旁天宮石斛蘭盛放，粉嫩花瓣垂墜如瀑，吸睛迷人。記者賴香珊／攝影
南投縣中興新村光明三路旁天宮石斛蘭盛放，粉嫩花瓣垂墜如瀑，吸睛迷人。記者賴香珊／攝影
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