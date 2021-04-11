彰化縣拚全年垃圾減量5千噸 未達標鄉鎮優先破袋檢查

彰化縣環保局今年力拚垃圾減量的目標為5000公噸，達到減少一個田尾鄉1年垃圾量總量，因此除了要求各鄉鎮市公所加強宣導資源回收再利用及落實廚餘分類外，溪州焚化廠也會對於每人每日垃圾量未達全縣平均值的鄉鎮市，優先並加強垃圾破袋檢查，如未依規定，甚至採取全車退車處置。

彰化縣環保局統計，彰化縣全年家戶垃圾約27萬公噸，經推動垃圾減量結果，去年度第四季溪州焚化廠進廠量與前年同期已減量1075公噸，相當於538輛2公噸垃圾車，同時資源回收率與前年同期比較也增加5.9%，展現了具體成果，今年力拚垃圾減量的目標為5000公噸。

不過，環保局指出，目前鹿港鎮、北斗鎮及溪湖鎮等鄉鎮，每人每日垃圾量仍超過全縣平均10%，環保局已要求公所應自主落地檢查，自行分析轄內垃圾是否含資源回收物、廚餘及其他不可燃或不適燃的廢棄物，加強推動資源回收再利用，否則如果未達標準，溪州焚化廠將予全車退車。

此外，環保局也推動多元化處理垃圾，積極尋找各類廢棄物再利用管道，目前針對廢樹枝、芭樂套袋及陶瓷磚瓦等廢棄物拓寬去化管道。在處理廢樹枝方面，環保局已購買履帶式破碎機，破碎後樹枝可鋪設揚塵好發地點，減少揚塵發生，同時破碎後樹枝也可作為堆肥副資材；芭樂套袋及陶瓷磚瓦已尋得再利用廠商收受，確保後續再利用管道暢通。