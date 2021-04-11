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中巿府完成首座移動淨水設備 建案地下水淨化每日15噸
台中市4月6日起進入分區現水，採供5停2。市政府3月底緊急採購10部小型移動式淨水設備，預計4月底前裝置完成，目前第1部已完成，位在南屯區「文心愛悅」工地，由建商吸收電費。
水利局范世億局長表示，市府緊急採購小型移動式淨水設備，過濾建築工地抽取的地下水，目前計劃設置在篩選過的建築工地附近，考量穩定的水質、水量外，腹地大小及取水動線等條件。
4月6日已設置第1部小型移動式淨水設備，另9部4月底全數完成，另繼續設置大型淨水設備過濾回收水供產業界取用，市政府將發布訊息。
水利局表示，第1部小型移動式淨水設備設置在南屯區文心南路及文心南五路交叉口的「文心愛悅」建築工地。建商興富發建設全額支付電費，取水口設在文心南路人行道處，每日可產出約15噸的民生用水，其水質為飲用水標準，但飲用前請先煮沸，不可直接生飲。
水利局同時表示，因應極端氣候導致旱澇，市政府積極研擬多元水源取用計畫，包括水資源回收中心放流水回收再利用計畫。
去年與台中港務分公司及中龍鋼鐵公司簽訂用水契約預計由福田水資源回收中心供應每日5.8萬噸再生水；今年與中部科學園區台中園區的科技業者簽訂用水契約由水湳水資源回收中心供應每日1萬噸再生水，抗旱期間可循環用水，工業及民生用水不相互排擠。
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