結合台中在地醫療安康診所 和平設首處原鄉失智據點

台中市政府衛生局結合和平區安康診所，打造當地首家原鄉失智社區服務據點，日前已開站提供全日課程、認知促進課程等，並針對照顧失智症者的家屬，提供支持團體、指導照顧技巧等服務，不僅讓原鄉長輩能留在家鄉安心養老，也讓照護者獲得喘息。

衛生局指出，台中和平區是台中市是唯一的原住民地區，當地約有2千位長者，因地理環境屬山區，醫療服務可近性低。因此，為協助當地長輩能在地老化，市府推動在當地設置原鄉失智社區服務據點。

失智社區服務據點於每周一至周五開辦全日課程，提供個案認知促進課程、延緩失智症狀進展，另針對照顧失智症者的家屬，提供家屬支持團體、照顧技巧指導等服務，同時可憑藉診所內專業醫事人員提供服務過程中，快速發掘疑似失智個案，即時轉介至失智共照中心進行診斷，強化醫療與照護資源連結性。

衛生局人員說，為照顧失智症者，市府積極結合醫事、長照、社福機構及民間單位佈建長照資源，以資源缺乏區優先布建，逐年達到資源平均分配目標，目前已設置10家失智共同照護中心、40處失智社區服務據點，布建範圍遍及26個行政區，其中失智社區據點，今年相較去年新增9處，布建率大幅上升23%。

局長曾梓展提醒，民眾如發現家人有記憶衰退、視覺錯亂、無法完成熟悉的事物、情緒不穩、溝通障礙、社交孤立等情形，可帶家人前往台中市失智症整合門診服務醫院就醫，失智症整合門診設有「記憶門診」或單一窗口特別門診，提供多科聯合治療，簡化就醫繁瑣度，就醫完成後，並可至失智共照中心接受個案管理服務，透過及早尋求協助，延緩失智症退化速度。