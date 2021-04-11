防疫不妨藝 台中觀旅局推薦屯區藝術之旅

台中市政府觀光旅遊局秉持「防疫不妨藝」理念，推薦民眾來趟「台中屯區藝術博物館之旅」，透過藝術之美陶冶身心靈、洗滌平日的疲勞，為生活儲備美好的原動力。

觀旅局表示，霧峰有座由世界知名建築大師─安藤忠雄設計的「亞洲大學．亞洲現代美術館」展出「勁筆野色—丁衍鏞回顧展」，丁衍鏞老師以獨特的藝術風格汲古潤今，成功調和中、西方的美術，繪出屬於中國的西洋畫。

欣賞完作品，可順遊擁有百年風華藝文氣息的「林家宮保第園區」結合東方建築與西洋藝術，品味融合東西方藝術之美，體驗建築古蹟後，可到霧峰農會酒莊，採購傳承日本杜氏「心魂傾注」的造酒精神的清酒當伴手禮；再推薦到文創藝術小鎮─光復新村，悠閒漫步在充滿濃濃文青味的舊街區，村口廣場的市場，有古早味的麵食料理和道地的滷味小吃。

大里的台中軟體園區內，隱藏著一個可以賞藝術、創藝術、藏藝術的360 °文創藝術新平台「Dali Art藝術廣場」，為迎接2021新春推出「台日青年藝術家聯展」以多元的媒材與新穎的創作技法，打造多樣的視覺體驗。

已有30多年歷史的國光假日花市，可買盆花點綴家裡或致贈親友，還有知名紅麴米糕，Q彈糥米搭配濃濃酒香，甜而不膩；「台中市屯區藝文中心」目前展出「拆毀有時，建造有時—林大原西畫個展」，展出主題涵蓋各地街景與人物交錯，記錄人類活動所創造的風景。