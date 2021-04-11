百年古剎靈泉禪寺開山堂 限期開放近距離欣賞建築之美

基隆市月眉山麓靈泉禪寺「開山堂」，2004年經指定登錄為歷史建築。開山堂平時關閉山門，即日起到5月30日每周五到周日開放參觀，有興趣的民眾可把握機會，近距離欣賞建築之美。

福建鼓山湧泉禪寺善智、妙密法師在清朝光緒年間、日據台灣時期間來台宣揚佛理，信眾發起建寺。靈泉禪寺1900年開始興建，開山堂1901年動工。2位法師圓寂後，善慧法師繼承衣缽，次第完成禪寺佛殿、禪堂、開山堂、靈塔等建築，已成百年古剎。

開山堂為兩層磚造洋風式樣建築，四周迴廊呈現殖民時期涼台建築風格。主堂入口大門位於東側，門柱與牆體柱飾一致，月台門廊上有弧形山牆。早年前院平台較短，前方有駁坎石牆，如今已填平，前院豎立一塊捐助芳名錄石碑。

開山堂內部木構因嚴重腐朽嚴重，加上空間規畫不符需求，1990年代在常住尼眾主導下，進行內部整建工程，將木構架變更為現代樓版與屋頂。堂內現況為後期改建格局，原有禪房、供佛空間變更用途，已不復見。這次改建1995年落成，工程經費約100萬元，並在牆面增設「信徒贊助大德芳名」碑記。