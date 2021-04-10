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集集鎮公所推參與式預算 鼓勵居民參與公共建設

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
集集鎮公所今天舉辦參與式預算說明會，鼓勵居民參與公共事務，推動社區發展。圖／集集鎮公所提供
集集鎮公所今天舉辦參與式預算說明會，鼓勵居民參與公共事務，推動社區發展。圖／集集鎮公所提供

南投縣集集鎮公所去年首度實施參與式預算，獲得社區居民踴躍響應，今年再度推公民審議及參與式預算實驗計畫，今天在八張社區發展協會舉辦說明會，鼓勵居民踴躍提出想法，透過相互討論，取得共識，由居民投票來決定預算編列和執行，讓社區更活躍。

集集鎮公所表示，去年參與式預算票選通過的提案有：八張社區媽媽手作工坊、「絡」活長青、舞出健康，深獲社區長輩喜歡，大家參與相當踴躍，今年持續運推展本計畫，年滿16歲且涉及集集鎮八張里之民眾或八張社區發展協會會員都可以參與提案及投票，預計期程規劃有4月24日舉辦住民大會進行提案作業、5月15日進行實地投票作業、5月15至22日開放網路線上投票、6月至11月執行票選方案。

集集鎮長陳紀衡表示，今年參與式預算與以往不同的部分，除透過24日住民大會提案之外，也可透過宣傳單上的提案單進行提案，無論是社區產業、空間改造、藝文活動等，歡迎社區居民將想法提出；此外為優化投票流程並提高投票率及參與度，今年新增線上投票功能，並延長投票時間，歡迎八張里民及社區會員多加利用咱的主意，作伙決定。

投票率 集集 加利

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