中市東勢客家文化園區辦展 來趟客庄人文藝術之旅

台中市東勢區依山傍水、人文薈萃，人文藝術氣息豐沛，為有效發揮並豐富東勢客家文化園區館舍展覽的多樣性，邀請山城知名藝術家陳銘儀策畫「遊于藝-山城客藝展」，展期即日起至5月21日止，歡迎民眾來趟山城客庄人文藝術之旅。

台中市府客委會今日舉辦開幕茶會，現場邀請專業茶師，讓參觀者一邊欣賞作品，一邊品味茶葉的深韻，並且配合樂師的伴奏，讓每位來訪民眾身處於藝術的薰陶之間。

台中市府客委會表示，東勢客家文化園區是客家文化展館的表徵，為深耕東勢客家庄濃厚的人文氣息，有效傳承並推廣客家文化，這次特展將傳統客家歌謠融入作品中，彰顯山城的客家精神不僅是用唱的，更運用書畫詮釋展現出它的意象，為一場結合客家音樂、藝術與文化的展覽。

「山城客藝展」作者將藉由藝術創作，展現出他對山城東勢的情感，其運用水墨線條詮釋出東勢地區大茅埔、三山國王廟、林業文化園區、東勢客家文化園區等具代表性景點特色，搭配「春耕」、「夏耘」、「秋收」、「冬藏」等主題來提點山城農村的四季變化；其中還可透過80年代夜市作品中看出東勢在地生活的點滴，讓藝術藏於生活之中，更在其筆尖上著墨出時代的交纏。