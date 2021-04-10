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彰化萬人篩檢今年規劃31場 C肝根除治療領先全國

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣年年推動萬人檢健，深入26個鄉鎮社區篩檢出三高、癌症等可疑個案。記者林敬家／攝影
彰化縣年年推動萬人檢健，深入26個鄉鎮社區篩檢出三高、癌症等可疑個案。記者林敬家／攝影

彰化縣年年推動萬人檢健，深入26個鄉鎮社區篩檢出三高、癌症等可疑個案，以早期治療，縣府2019年配合中央計畫，喊出Ｃ型肝炎「3年減半、6年根除」目標，在萬人健檢中也做C肝篩檢，近3年全縣C肝篩檢已達20萬人，治療人數超過7千人，治療數量提早1年達標，領先全國。

彰化縣一年一度萬人健檢活動第一場今天和美高中正式開跑，依據中央疫情指揮中心公眾集會指引，採實聯制、全程配戴口罩、量測體溫、提供乾洗手，動線也保持安全距離。彰化縣今年將規畫31場萬人健檢活動，每年的健檢量能高達1萬4千多人。

彰化縣長王惠美說，過去不論是小兒麻痺根除還是治療C肝都有扶輪社贊助經費，對公衛體系支援良多，彰化西北社、彰化中區社及彰化社捐助全球獎助金陸續贊助C肝篩檢420萬經費，每年約有4萬美金的金額，因扶輪社支持完成1萬6千人篩檢，目前治癒率約95%，守護鄉親健康。

國際扶輪3462地區總監葉惟堯表示，彰化縣C肝篩檢已經做2年，這也是扶輪社全球獎助金的國際性推動計畫，也呼籲大家共同來做社會服務，讓C肝能在台灣徹底根除。

王惠美說，為鼓勵鄉親預防篩檢，衛生局運用台中火力及麥寮發電廠撥付的經費辦理「癌症篩檢送健康禮券」活動，針對和美、伸港、線西、鹿港、福興、芳苑、大城鄉親，只要在今年9月30日止，完成子宮頸癌、乳癌、大腸直腸癌、口腔癌及C肝篩檢任一項，即可獲得100元商品禮券，做越多領越多，最多可領5張。

衛生局提醒，「萬人健檢」針對設籍彰化縣，女性年滿30歲以上，子宮頸抹片3年以上未做或從未做子宮頸抹片檢查者，或年滿40歲以上符合成人健康檢查資格者或65歲以上今年未做成人健康檢查者。

彰化縣近3年C肝篩檢已達20萬人，治療人數超過7千人，提早1年達標，領先全國。記者林敬家／攝影
彰化縣近3年C肝篩檢已達20萬人，治療人數超過7千人，提早1年達標，領先全國。記者林敬家／攝影

C肝 健檢

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