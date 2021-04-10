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捐發票送紫南宮公錢母 募集發票幫助玫瑰啟能中心

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣稅務局舉辦捐發票送愛心活動，民眾捐出發票就有機會拿到紫南宮錢母，吸引許多民眾共同參與。圖／南投縣政府提供
南投縣稅務局舉辦捐發票送愛心活動，民眾捐出發票就有機會拿到紫南宮錢母，吸引許多民眾共同參與。圖／南投縣政府提供

南投縣稅務局舉辦「稅稅平安」捐發票送愛心活動，提醒民眾養成消費拿發票、統一發票兌獎APP等行動e化服務，捐發票也有機會拿到紫南宮錢母，吸引不少民眾響應，募集的發票全數轉贈竹山鎮玫瑰啟能中心，一起關心弱勢族群。

南投稅務局今天上午在竹山鎮紫南宮舉辦租稅宣導和捐發票活動，竹山鎮富州社區理事長陳朝焚陪著高齡95歲的許清華老先生體驗闖關遊戲，老人家開心的舉著打卡板拍照笑開懷。

住台北吳先生回竹山掃墓，聽說捐發票就送紫南宮錢母，就順道來了，拿到錢母真開心；家住延祥里的廖小姐也說，捐發票做愛心還有豐富的錢母等宣導品可拿，以及超值的摸彩大獎，假日來紫南宮拜拜並響應租稅宣導很值得。

稅務局準備了紫南宮錢母及發財米，鼓勵參加民眾捐發票，還有豐富的宣導品，鼓勵民眾下載行動支付APP及統一發票兌獎APP和體驗租稅宣導闖關遊戲，還有太鼓、歌唱 表演、薩克斯風表演、打擊樂團等等精彩表演，竹山地政、戶政事務所及國稅局竹山稽徵所也都設攤宣導業務服務項目。

稅務局長吳毓紘說，這次的活動除了宣導租稅，也希望一起關心弱勢族群，也感謝紫南宮及在地社區提供提供摸彩品、表演節目共襄盛舉，摸彩品包括「42吋液晶電視」、「住宿券」、烘碗機、吸塵器、「紫南宮琉璃項鍊」、「紫南宮玉瓶錢母」等100個獎項，富州里長楊麗娜也捐出車馬費4000元，送給玫瑰啟能中心，愛心十足感人。

南投縣稅務局舉辦捐發票送愛心活動，民眾捐出發票就有機會拿到紫南宮錢母，吸引許多民眾共同參與。圖／南投縣政府提供
南投縣稅務局舉辦捐發票送愛心活動，民眾捐出發票就有機會拿到紫南宮錢母，吸引許多民眾共同參與。圖／南投縣政府提供

統一發票 紫南宮 愛心

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