溪湖釀造葡萄DIY報名秒殺　鎮公所評估續推葡萄饗宴

彰化縣早春葡萄上市，溪湖鎮公所舉辦「活力溪湖 葡出幸福」親子體驗營，今天到葡萄園認識生產過程，接著到葡萄故事館學習自釀葡萄酒，大小學員都給課程好評價，鎮公所研議擴大舉辦葡萄饗宴，不只釀造飲料，還要享受葡萄Buffet。

「活力溪湖 葡出幸福」有兩梯次，每梯次限額50名親子，因為免費參加，網路報名秒殺。第一梯次親子先到媽厝社區理事長王義欽的葡萄園，認識葡萄的一生。王義欽講解葡萄品質、開花、疏果到結果，鎮長黃瑞珠說明葡萄品質的辨識訣竅，學會「花一樣的錢買到更好的葡萄」。

50名親子步行到葡萄故事館參加葡萄釀造DIY，大員美合作社經理王建竣擔任講師，他表示，葡萄釀造分兩部分，玻璃容器先放入乾淨水裡，加熱煮沸達10分鐘，取出冷卻，使用濃度20%至50%食用酒精抑菌，釀造前甩乾瓶內殘留酒精。

葡萄應先洗淨後冰存，380CC玻璃瓶， 160公克葡萄，採1：1的比例放入葡萄和160公克砂糖，如不喜歡太甜，砂糖比例降低為40公克。先放入砂糖鋪底，接著放入葡萄，以一層砂糖一層葡萄的方式均勻放完，旋緊蓋子靜置陰涼處。

王建竣說，裝瓶後，每兩天觀察一次，一周後每周觀察一次，觀察時倒置瓶子，鬆開蓋子但不要打開，讓發酵氣體釋出後，瓶子倒過來擺正旋緊對蓋，一個月後自釀葡萄液即可飲用，但3個月後風味較佳。

參加活動的親子收穫滿滿，帶著葡萄釀造DIY回家。黃瑞珠說，未來將結合葡萄饗宴，在活動結束後享用葡萄Buffet，請餐飲業者設計葡萄水果沙拉、葡萄菜餚，配上現打葡萄汁，加強推廣溪湖優質葡萄。