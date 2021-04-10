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中捷招考各類職缺42名 超過兩千人報考預估錄取率2％

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中捷運綠線正式通車後，人力需求增加，中捷公開招考第一線人員釋出42名職缺、有2113人報名，預估錄取率2%，今天筆試。圖／中捷提供
台中捷運綠線正式通車後，人力需求增加，中捷公開招考第一線人員釋出42名職缺、有2113人報名，預估錄取率2%，今天筆試。圖／中捷提供

台中捷運綠線正式通車後，人力需求增加，中捷公開招考第一線人員，今天在逢甲大學筆試。中捷表示，這次釋出各類職缺共42個名額，有2113人報名，預計錄取42人，預估錄取率2%，創下中捷歷次招募錄取率最低紀錄。

中捷今年度首次公開招考共計4類組、8類科，運務類組2類科、維修類組4類科、身心障礙類組1類科、原住民類組1類科，職缺包括控制工程師、助理工程員、技術員、站務員、事務員，薪資依職務不同約2萬6300元至5萬2100元。

目前為防疫期間，考場依規定採取防疫措施，包括考生進出動線分流，進入考場前必須完成填報線上關懷表並量測體溫，若額溫高於37.5度，試務中心即啟動防疫考場，今日所有考生體溫量測均正常。

中捷公司表示，這次公開招考分為筆試、面試職涯發展測驗，通過筆試才能取得面試及職涯發展測驗應試資格，筆試成績將在4月27日17時公告，考生可至中捷公司徵才報名系統查詢，不另行寄發書面通知。

台中捷運綠線正式通車後，人力需求增加，中捷公開招考第一線人員釋出42名職缺、有2113人報名，預估錄取率2%，今天筆試。圖／中捷提供
台中捷運綠線正式通車後，人力需求增加，中捷公開招考第一線人員釋出42名職缺、有2113人報名，預估錄取率2%，今天筆試。圖／中捷提供

台中捷運 職涯 面試

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