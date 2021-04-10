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荔枝龍眼開花大爆發 農民憂缺水花落沒結果做白工

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣龍眼樹今年花開茂密，花穗飽滿。記者簡慧珍／攝影
彰化縣龍眼樹今年花開茂密，花穗飽滿。記者簡慧珍／攝影

彰化縣的龍眼和荔枝果樹最近花開纍纍，被稱作數十年罕見的「大爆發」，農民發現缺水導致龍眼和荔枝花穗開始枯萎，水源較不足的果園，枯萎率高達五成，讓農民欲哭無淚。

彰化縣龍眼種植面積約670公頃，彰化縣荔枝種植面積約942公頃，龍眼主要分布在社頭鄉八卦山區，約200公頃，荔枝則在芬園鄉八卦山區，約434公頃。兩種果樹近日開花，無論八卦山區或平地，龍眼與荔枝都開花「開滿開好」，引人注意。

社頭鄉協和村長劉聰波說，去年已缺水，社頭鄉龍眼果粒偏小，今年幾乎沒雨水，龍眼開花茂盛，果樹普遍出現末稍花穗乾枯的現象，鄉內荔枝樹雖少，也有類似情形，水源不足的果園，枯萎率逾五成，有些甚至開花後直接落掉不結果，農民擔心再沒雨水，開花多但結果率低，今年將做白工。

農業處長邱奕志認為，今年縣政府輔導農民先做開花期前化學防治，加上收購荔枝樁象卵片的成效良好，因此開花茂密。他指出，今年缺水，植株水分不夠，無法輸送到末端，會影響結果率和果實品質，為避免果實小或不結果，農政府已宣導疏果。

「植物感覺生命受威脅，為了繁衍下一代，出現猛開花結果的行為。」湖埔社大東螺溪生態課程指導老師謝文猷表示，動物和植物都有為求延續族群的相同行為，龍眼和荔枝因今年乾旱，產生生存危機感，所以開花特別茂密。

沒雨水造成龍眼樹開花後，花穗脫落，剩下禿枝。記者簡慧珍／攝影
沒雨水造成龍眼樹開花後，花穗脫落，剩下禿枝。記者簡慧珍／攝影

農民 社頭鄉

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