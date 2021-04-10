欣賞鋼琴演奏有感 彰縣長指示提高學校借用演藝廳次數

員高菁英獎學生陳長壻彈奏「Inter 未來」揭開今天國立員林高中84周年校慶，及新校門和戶外森活講堂揭牌儀式，彰化縣長王惠美有感而發，致詞時表示，將交代文化局等相關單位增加學校借用彰化演藝廳的次數。

員高校慶典禮，邀請前任校長孔建國、粘淑真與校友總會蕭義明理事長、劉允彰理事長，以及文教基金會謝順民董事長、退休聯誼會會長廖雲卿、家長會長鄭春森等人出席，周邊國中小學校長也到場，喜氣洋洋。

典禮由陳長婿彈奏兩首鋼琴名曲揭開序幕，校長游源忠向各界來賓概述學校近年發展，感謝校友正新輪胎董事長陳榮華贊助建置100萬元戶外講堂，施工人員安置戶外電視牆的時候說「沒看過學校裝那麼大的電視牆」，他期許獲得頂尖教學設施和環境，學生能在新課綱引導下，養成自主學習的習慣，日後展現成果。

縣長王惠美欣賞學生陳長壻和去年巴洛克全國音樂大賽鋼琴第二名的學生鄭守恩彈奏，當場表示，「彰化不怕沒人才，只怕沒舞台。」彰化人才濟濟，很多學校向縣政府借用彰化演藝廳，她覺得借用率可以更高，將交代文化局等相關單位研議借用辦法，提高借給學校的次數，給彰化子弟表演才藝的舞台。

新校門揭牌典禮大合照，王惠美主動蹲在第一排，學校覺得不妥，她說「年輕的才蹲得下來」，來賓立刻搶著蹲下，學校人員連忙安排拍照順序，以免全體來賓為表現年輕膝蓋好都蹲下拍照。

員高今年校慶典禮以結合戶外音樂會形式進行，另邀請傑出回娘家和舉辦校友餐會。戶外森活講堂啟用後，大型電視看板可讓學生可在戶外環形活動場上課、舉辦美展或欣賞音樂會。