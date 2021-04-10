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省時又方便 中市用戶排水設備審查啟動線上申請
為使用戶排水設備審查更便利，台中市府水利局試辦「台中市用戶排水設備線上申請系統」，申請人可於即日起至線上登錄資料後，利用桌上型電腦、平板電腦或手機等裝置連結該系統，即可查詢案件辦理進度及審駁意見，讓民眾隨時掌握申辦程序。
水利局表示，汙水下水道為都市現代化程度的重要指標，也為改善都市汙染及環境衛生，及提高國民生活品質的具體措施。位於中市汙水下水道公告特定地區的新建、增建或改建的建築物，於建照開工及使照核發前，須申請用戶排水設備審查及竣工查驗。
不過，中市排水設備審查案件隨都市發展逐年增長，水利局除提供跨領域、全方位汙水接管服務，因應數位資訊化時代及防疫期間，也結合創新與科技，民眾辦理用戶排水設備審查，可透過線上申請系統直接進行登錄，即可隨時查詢進度。
水利局呼籲，民眾辦理用戶排水設備審查時，可以多加利用線上系統進行申請，透過下列任一連結頁面即可進行申請：台中市政府水利局「台中市用戶排水設備線上申請系統」 ( https://tcswg.taichung.gov.tw/BCApply/ )或台中市政府水利局首頁( https://www.wrs.taichung.gov.tw/ )查詢。
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