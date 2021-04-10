竹山鎮野溪護岸淘空、道路龜裂危急民宅 縣府會勘改善

南投縣竹山鎮中央、德興、大鞍、桶頭等里兩處野溪護岸缺口、淘空危險，及一處大排護岸老舊砌石脫落破洞，危及農園住宅安全，南投縣長林明溱會勘，允諾斥資700萬元由工務處、農業處盡速發包改善。

竹山鎮中央里枋寮橋下游枋寮坑野溪左岸仍有50公尺護岸缺口，僅靠土堤保護，但經溪洪沖刷崩塌導致臨溪農園流失嚴重；德興里廍坑巷大排砌石護岸老舊局部破損掏空，不堪溪洪破堤，將危及鄰近農園甚至上百戶住家安全，成了居民心頭大患，多次爭取要求修繕。

南投縣長林明溱到竹山鎮會勘，認為這些護岸破損嚴重，對於周邊民宅和車輛通行都構成危險，需立即改善。林明溱說，枋寮橋下游將由水保科測設含基礎高度4.5公尺、長50公尺的全新護岸，右側護岸也有10公尺破損也將同時補強。廍坑巷大排改善護岸旁路面75公尺長、6公尺寬，並增設塊狀護欄，雖然經費不少，為民眾生命財產安全，縣府籌措經費儘快改善。