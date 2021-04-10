南投縣優秀青年表揚 鼓勵提供專業建議參與公共事務

救國團南投縣團委會舉辦南投縣學校及社會優秀青年表揚，共有80人受獎，社會優秀青年30人包括檢察官、教師、企業負責人、教官及各社團幹部，都是在專業領域中表現傑出，南投縣副縣長陳正昇期勉獲獎青年持續在工作崗位及學業方面精益求精，為營造社會和諧進步貢獻心力。

陳正昇也與社會及勞動處、教育處、觀光處、農業處長，聆聽社會優秀青年的提問和建言，鼓勵青年們平時踴躍提供專業領域的意見，多參與公共事務，縣府永遠敞開大門歡迎青年朋友的交流互動。

救國團從1953年起，協助縣市政府舉辦優秀青年表揚，69年從未中斷，陳正昇感謝救國團每年邀集社會賢達，評選出優秀人才，並協助與縣政府、重要機關辦理青年團體交流，藉以提昇視野、關心社會、規劃未來。

今年救國團通過三階段評選審查與投票，共有30名社會優秀青年及50名國高中生學生優秀青年獲選且都相當有特色，社會優秀青年包括縣議員、檢察官、國高中職學校主任老師、公司負責人、學校教官及南投縣各社團幹部，都是在各自領域中足勘為青年表率之優秀青年。