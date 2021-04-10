竹山鎮攀樹活動 小朋友登上大樹開心當起小泰山

南投縣竹山鎮公所今天上午在竹山公園舉辦攀樹活動，在教練的指導下，大小朋友藉由繩索攀上大樹，小朋友感覺自己像蜘蛛人，從高空觀察大樹和自然，對戶外運動和自然探索有更豐富的體驗。

為了順利攀上大樹，參與的大小朋友全神貫注仔細聆聽教練對於器材、繩結與攀爬技巧的解說，接著穿上裝備體驗攀樹，小朋友都是初次攀樹，對爬樹都是躍躍欲試，隨著教練指導，繩索一吋吋將身體往上拉，終於爬上樹梢。

表示攀樹看起來簡單，做起來不容易，但能在空中看世界，好新鮮、更不一樣。張姓學童說，原本擔心攀樹很困難，又有點危險，但在教練指導下還是成功上樹，越爬越開心，從高高樹梢往下眺望視野不同，和樹木、森林更加親近，也了解保護樹木的重要。

這次攀樹活動與台大實驗林合作，教練表示，攀樹三要訣「縮腿、推繩、手拉繩、腳踩直」，只要運作得宜，爬樹可以輕鬆不費力，希望能讓孩子學習手腳並用，用自己的力量擁抱大自然，遠離手機、平板電腦等3C產品，生活更健康。