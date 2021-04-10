中捷通車後 台中53、800路轉型「綠一到綠三」路線出爐

台中捷運綠線4月25日通車營運，台中市交通局針對捷運沿線新闢5條公車路線、調整10條公車行駛動線及停靠站點，最受關注的是4月26日起，與捷運高重疊的800、53路更將進行大幅度調整及轉型，以「綠」字開頭重新編號，800路調整為「綠1」，起訖點不變，53路調整為南北2段，北段為「綠2」、南段為「綠3」，轉型捷運接駁公車。

交通局指出，捷運綠線通車後，800路公車完成階段性任務，路線編號將改「綠1」，並將調整部分路段改行駛漢口路、大墩路等地區，增停沿線既有公車站位。

53路「太原車站-省議會」沿線行經文心路及文心南路，與捷運綠線大幅度重疊，因此路線裁切為綠2「太原車站-捷運文心森林公園」及綠3「台中市議會-省議會」兩路線，提升路線行駛效率。

交通局長葉昭甫指出，捷運綠線行經松竹路、北屯路、文心路及建國北路等路段，這些路段有多條平行及垂直的公車路線提供民眾搭乘；另針對捷運綠線沿線周邊公車路線整體盤點，並擬訂三大策略，包括公車路線新闢、既有公車路線微調及與捷運綠線高度重疊路線調整等，以強化捷運綠線車站聯外公車接駁服務。

交通局也針對新興重劃區、水湳經貿園區、精密機械科學園區等地區新闢捷運接駁公車路線，既有公車路線並微調行駛動線，縮短民眾轉乘捷運的步行距離；也針對與捷運高重疊的公車路線進行裁切，並調整行駛動線至鄰近道路，透過公車路線調整，讓捷運與公車發揮加乘效果。