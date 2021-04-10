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解決中市焚化廠處理量能不足 環保局多管道推資源回收

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
防疫和停水期間，民眾用餐多改以外帶、外送為主，紙容器使用量增加，垃圾量也隨之增加，環保局今年將加強紙容器回收宣導，將破袋查核列入重點輔導事項，讓紙容器妥善回收處理。圖／台中市環保局提供
防疫和停水期間，民眾用餐多改以外帶、外送為主，紙容器使用量增加，垃圾量也隨之增加，環保局今年將加強紙容器回收宣導，將破袋查核列入重點輔導事項，讓紙容器妥善回收處理。圖／台中市環保局提供

台中建構無塑消費生活，推行少用一次性用品，今年截至3月底，已輔導轄內2882家連鎖飲料店家提供消費者自備環保杯優惠，今年將持續邀請新設連鎖飲料店家加入。

台中市環保局表示，垃圾減量需全民努力，請市民外出自備環保杯袋與餐具，落實資源分類及生廚餘回收。

環保局要解決焚化廠處理量能不足問題，市府除停收外縣市垃圾外，文山焚化廠也已進行焚化設備汰舊換新及后里焚化廠整改計畫，今年也將優化南屯區文山資源回收場設備，減少細分類過程中的雜質比例，提升回收分類成效，預估可減少回收物雜質率10%。

環保局說明，各項源頭垃圾減量措施，包含破袋稽查垃圾，促使民眾養成回收生熟廚餘與資收物的習慣；推廣自備環保杯與餐具，減少使用一次性用品；輔導大型活動與民間婚喪喜慶從簡減少包裝布置；配合農政單位補助農戶垃圾現地處理作綠材與堆肥，減少農業廢棄物焚化處理；請轄內事業單位自主落實垃圾減量；改善資源回收場的分類設備，提升資收成效，使物品循環再利用。

環保局統計，台中市2019年10月17日起全面回收家戶生廚餘，一般垃圾中的生廚餘占比已從尚未回收家戶生廚餘時的23.5%下降至目前的17.2%，成效良好，環保局今年將擴大生廚餘回收作業。

明年1月1日起將實施的「台中市一般廢棄物之生廚餘分類回收排出規定」，進一步達成垃圾減量；另防疫期間，民眾用餐多改以外帶、外送為主，紙容器使用量增加，垃圾量也隨之增加，環保局今年將加強紙容器回收宣導，將破袋查核列入重點輔導事項，讓紙容器妥善回收處理。

台中市2019年10月17日起全面回收家戶生廚餘，一般垃圾中的生廚餘占比已從尚未回收家戶生廚餘時的23.5%下降至目前的17.2%，成效良好，明年1月1日起將實施的「台中市一般廢棄物之生廚餘分類回收排出規定」。圖／中市環保局提供
台中市2019年10月17日起全面回收家戶生廚餘，一般垃圾中的生廚餘占比已從尚未回收家戶生廚餘時的23.5%下降至目前的17.2%，成效良好，明年1月1日起將實施的「台中市一般廢棄物之生廚餘分類回收排出規定」。圖／中市環保局提供

廚餘 台中市 資源回收

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