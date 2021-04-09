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違規水井抽取地下水 遭台中市府連續開罰

中央社 / 台中9日電

台中市水利局接獲通報，位於神岡區豐工路一處工廠有水井未取得水權而抽取地下水，違規事實明確，依水利法規定每日開罰1萬2000元，從6日至今累計罰新台幣4萬8000元。

台中市水利局今天表示，接獲通報神岡區豐工路一處工廠有水車出入，6日前往查勘，確認現場有未取得水權違規水井，並有抽取地下水情形。

水利局指出，因違規事實明確，即依水利法中擅行取水規定，對行為人每日處新台幣1萬2000元，從6日至今累計開罰4萬8000元，並禁止再取水；後續水利局並將持續稽查，如發現再行取水，將以竊水移送法辦，決不寬貸。

水利局表示，鑿井取用地下水只限於依法申請的水井，為因應旱象，水利局依據旱災中央應變中心於3月3日第9次工作會報決議，公告中市合法地下水（一般水）水權人不受所領水權狀登載事項的用水範圍及引用水量限制；如未經申請抽取地下水屬違法行為，籲民眾不要觸法，並希望抗旱期間，請民眾要節約用水。

地下水 台中市 抗旱

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