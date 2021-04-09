中捷綠線試營運15天 破108萬人次

台中捷運綠線試營運到8日為止達15天，台中捷運公司今天表示，累計半個月運量為108萬3864人次，列車平均準點率達99.9%，顯示系統運轉穩定。

台中捷運綠線自3月25日起展開為期30天試營運，截至4月8日已達15天，中捷表示，從各車站平日及假日運量變化、旅客乘車情況，可以觀察到嘗鮮旅客逐漸減少，通勤、通學旅客則穩定增加中，顯示捷運成為市民的日常，運量也趨於合理。

中捷公司指出，在試營運期間，捷運綠線平日每日發車326班次，假日每日發車346班次，15天的列車平均準點率達99.9%，高於系統服務指標目標值的95%，顯示系統穩定值得旅客信賴。

至於外界關心的連結器安全問題，台中捷運公司表示，自1月11日完成第一列車軸心強化改裝後，將屆3個月，廠商川崎重工將自4月12日起進行連結器牽引裝置監測檢查作業，18列車將陸續安排進廠量測水平及垂直阻力，是否仍符合原裝設時標準（水平阻力小於500牛頓，垂直阻力小於750牛頓）。

中捷指出，在試營運期間，已利用車輛雙週檢查時間，以目視檢查牽引裝置軸心運動油漬痕跡，來檢視判斷軸心是否正常上下擺動，不會有卡住情形，18列車軸心目視檢查都正常擺動運作。但仍需等下週量測數據陸續出爐，將可更清楚了解實際運轉後軸心阻力變化情形。