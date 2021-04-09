潭子要道三和路最窄3公尺常堵車 建設局：7月底前改善

台中潭子區三和路、弘智街265巷2弄路口轉彎處狹窄，路寬不到3公尺，無法會車，居民建議溝渠加蓋。立委楊瓊瓔今與市議員賴朝國等人邀政府建設局、農田水利署台中管理處潭子工作站等單位會勘，建設局允諾，將加速籌措340萬元，辦理瓶頸段灌溉溝加蓋，加寬道路寬度，提升行的安全。

此路段位潭子加工出口區及弘文中學附近，學生上下學及上下班車輛眾多，鄰近三和路、弘智街265巷2弄路口轉彎處狹窄約40米長仍然只有3米寬形成交通瓶頸，潭秀里長楊明智及大豐社區發展協會前理事長林采玲說，民眾多避開車水馬龍的中山路主要幹道，改走這條捷徑，但連汽、機車會車時，經常險象環生，強行通過可能被擦撞或擦到水溝護岸，上下班尖峰時間更堵車數十公尺遠。

賴朝國表示，平均每個月都有數起交通擦撞事故發生，灌溉溝須加蓋可拓展路寬，增加用路人反應的空間與時間。

台中農田水利會潭子工作站指出，灌溉溝的分水汴具有分水功能，關係到水流順暢程度，如果變更後不影響灌溉功能，水利會願意配合以提高行車安全。

建設局總工程師陳建權說，道路中間路段有40公尺長的路寬僅3-3.5公尺，的確不利車子交會通行，預計經費340萬元，市府會盡速籌措，拓寬道路，預定5月底前可動工、7月底前可完工。

楊瓊瓔表示，三和路上下班交通流量大，因該路段受路旁老舊排水溝限制，致路寬不足，會車不易，影響行車安全，有改善必要，市府建設局將重新施作溝渠，並採用箱涵加蓋方式以提高排水灌溉功能，增加路寬，讓行車更安全。