影／朱立倫鎮瀾宮參拜「還願」後天再徒步隨大甲媽遶境

大甲鎮瀾宮媽祖今天深夜11時5分起駕，展開9天8夜遶境，國民黨前主席朱立倫前年首度參與遶境，當時朱就許下承諾，下次要再與民眾一起遶境，去年因疫情無法參與，今天下午2點，他先到鎮瀾宮參拜「還願」，將於11日從雲林西螺加入遶境行列，走3天2夜。

朱立倫2019年國民黨總統初選期間首度參與遶境，跟隨大甲媽祖遶境5天4夜，雖然腰痛腿酸，但相當歡喜，當時朱立倫就許下承諾，下次要與所有民眾一起參拜遶境。

不過去年因疫情無法參與，朱立倫今日下午在鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤陪同下，再赴大甲鎮瀾宮參拜「還願」，選在下午先來，「政治味比較不濃厚」，預計11日起陪大甲媽遶境祈福3天2夜，一路從雲林西螺走到嘉義新港。