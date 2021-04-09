民眾不滿載豬車碾壓產業道路 溪湖警方將研議管制

通往彰化縣溪湖肉品市場的捷徑湖南路，長年被運豬車等大型車輛輾壓，路況不良，大竹里辦公室去年反映多次，各單位宣導都無效，今天大竹里長何炳樺再度要求落實管制車輛，溪湖警分局表明近日將會同鎮公所會勘。

以往運豬車借道濱河路到溪湖肉品市場，欒樹開花時節遊客多，受不了運豬車氣味，抱怨連連，相關單位勸導之後，運豬車改走湖南路，加上原本就行駛這條路的大型車、連結車，讓5至6公尺產業道路的兩側路肩塌陷龜裂。

溪湖肉品市場秘書陳永濃表示，已經宣導很多次，在理監事會中宣導，也對承銷肉品商、貨運行業者逐一宣導，講了又講，好像效果不彰，肉品市場已經盡力，如果再講不聽，請警方對運豬車等大型車輛「直接開罰單」。

大竹里長何炳樺說，經過一再反映，去年鎮公所公告禁止大型車通行，溪湖警分局也公告禁行，無奈「言者諄諄，聽者藐藐」，每天都有運豬等大型車輛往來這條產業道路，在彰水路的路口經常因轉彎視角不佳而發生交通事故，希望有關單位落實管制，請大型車司機改走路寬10公尺以上的草埔路。