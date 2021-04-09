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大甲二高橋下休憩空間無法如廁 蔡其昌今會勘促改善

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中大甲二高橋下休憩空間無法如廁，立法院副院長蔡其昌今邀相關單位會勘。圖／立法院副院長蔡其昌服務處提供
台中大甲二高橋下休憩空間無法如廁，立法院副院長蔡其昌今邀相關單位會勘。圖／立法院副院長蔡其昌服務處提供

台中市大甲區太白里通天路與高速公路交會處的橋下空間，是地方居民休憩及運動空間，更是太白里辦理社區活動不受天候影響的好場所，但卻缺乏完善如廁空間及植栽綠美化，立法院副院長蔡其昌今天邀集農委會水土保持局台中分局長邱啟芳、高速公路局路產組產業科長張瑞杰、建管科長蕭鈴湖、台中市議員施志昌、太白里長曾進財及社區理事長李文進等人會勘，爭取236萬元經費進行休憩空間及環境改善工程，完成社區居民多年來的企盼。

蔡其昌表示，太白里二高橋下空間，這些年陸續爭取了經費打造一社區公園，附近幾個里的居民也都會來，使用率非常高，是一個很成功的典範，值得大家來學習效仿。這次再爭取236萬元預算，將打造一無障礙廁所及改善周遭休憩設施，透過大家的共同努力，逐步來提升人民的幸福感。

施志昌說，二高下的閒置空間變身為社區公園，這是眾人努力的成果，現在許多地方社團甚至結婚喜宴都會到此來舉辦，感謝蔡其昌副院長再次爭取中央經費挹注，相信完工後一定能成為太白里社區的最大亮點。

里長曾進財說，這是蔡其昌副院長及施志昌議員為太白里爭取的第三期建設工程，長者無法如廁的問題終於獲得解決，感謝全體志工夥伴一起共同維護這座社區公園，未來無論是哪個里及社團要來使用，都非常歡迎。

邱啟芳表示，本工程將施作廁所3間（含男、女廁及無障礙廁所）、汙水處理系統及休憩設施（仿木座椅），周遭植栽綠美化部分將種植細葉雪茄花有390 株，桂花250株及假儉草約一千平方公尺，預計今年7月中旬完工。

蔡其昌 綠美化

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