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停水也要勤洗手！中市衛生局巡迴校園宣導預防腸病毒

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市衛生局長曾梓展（右）教導北屯區東光國小教導童正確洗手5步驟「濕、搓、沖、捧、擦」。圖／台中市衛生局提供
台中市衛生局長曾梓展（右）教導北屯區東光國小教導童正確洗手5步驟「濕、搓、沖、捧、擦」。圖／台中市衛生局提供

台中市「供五停二」分區停水，今天為乙區停水第二天。台中市衛生局與麥當勞叔叔之家慈善基金會合作，巡迴台中13所國小及幼兒園宣導正確的洗手觀念，今天在北屯區東光國小舉行最終場校園洗手巡迴宣導活動，逾300名學童由麥當勞叔叔透過洗手歌帶動唱及遊戲，認真學習正確洗手5步驟「濕、搓、沖、捧、擦」。

衛生局長曾梓展說，台中目前水情吃緊，但千萬不能因節水而忽略手部衛生，建議洗手搓揉雙手時可先關掉水龍頭，減量使用肥皂或清潔劑。

台中市副市長陳子敬說，去年因疫情關係，大家勤洗手及戴口罩，台中無腸病毒重症案例，期盼學童持續落實勤洗手等衛生觀念，並回家分享，讓全家一起來落實「 時時勤洗手，病毒遠離我」。

根據疾管署監測資料顯示，全國上周腸病毒門急診就診計2776人次，較去年同期1617人次高，但仍低於全國流行閾值1.1萬人次，尚未進入流行期；台中市上周腸病毒急門診就診人次為333人次，較去年同期213人次略高，也遠低於流行閾值一周2100人次，未進入流行期。

曾梓展說，不能輕忽疫情與腸病毒的風險，最有效的預防為採取洗手5步驟「濕、搓、沖、捧、擦」及洗手5時機「吃東西前、和小寶寶玩樂前、上廁所後、擤鼻涕後及看病前後」，並落實戴口罩、生病時不出門。

衛生局說明，若經醫師診斷確診腸病毒，應在家休息至少7天，如出現不尋常嗜睡、肌躍型抽搐與持續嘔吐、發燒、活動力降低、呼吸急促、全身無力、心跳加快等腸病毒重症前兆，應儘速送至台中市13家腸病毒責任醫院就醫，相關防治資訊可至衛生局官網「腸病毒專區」，或衛生福利部疾病管制署網站查詢，也可洽免費防疫專線1922或0800-001922。

台中市衛生局與麥當勞叔叔之家慈善基金會合作，今天在北屯區東光國小教導童正確洗手5步驟「濕、搓、沖、捧、擦」。圖／台中市衛生局提供
台中市衛生局與麥當勞叔叔之家慈善基金會合作，今天在北屯區東光國小教導童正確洗手5步驟「濕、搓、沖、捧、擦」。圖／台中市衛生局提供

衛生局 腸病毒 台中市

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