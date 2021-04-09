停水也要勤洗手！中市衛生局巡迴校園宣導預防腸病毒

台中市「供五停二」分區停水，今天為乙區停水第二天。台中市衛生局與麥當勞叔叔之家慈善基金會合作，巡迴台中13所國小及幼兒園宣導正確的洗手觀念，今天在北屯區東光國小舉行最終場校園洗手巡迴宣導活動，逾300名學童由麥當勞叔叔透過洗手歌帶動唱及遊戲，認真學習正確洗手5步驟「濕、搓、沖、捧、擦」。

衛生局長曾梓展說，台中目前水情吃緊，但千萬不能因節水而忽略手部衛生，建議洗手搓揉雙手時可先關掉水龍頭，減量使用肥皂或清潔劑。

台中市副市長陳子敬說，去年因疫情關係，大家勤洗手及戴口罩，台中無腸病毒重症案例，期盼學童持續落實勤洗手等衛生觀念，並回家分享，讓全家一起來落實「 時時勤洗手，病毒遠離我」。

根據疾管署監測資料顯示，全國上周腸病毒門急診就診計2776人次，較去年同期1617人次高，但仍低於全國流行閾值1.1萬人次，尚未進入流行期；台中市上周腸病毒急門診就診人次為333人次，較去年同期213人次略高，也遠低於流行閾值一周2100人次，未進入流行期。

曾梓展說，不能輕忽疫情與腸病毒的風險，最有效的預防為採取洗手5步驟「濕、搓、沖、捧、擦」及洗手5時機「吃東西前、和小寶寶玩樂前、上廁所後、擤鼻涕後及看病前後」，並落實戴口罩、生病時不出門。