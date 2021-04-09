自發性耕鋤高麗菜？政府農民各說各話陷入羅生門

今年春季高麗菜生產過盛，中央2月下旬宣布不補助耕鋤，農民卻發現有人耕鋤，疑似生產合作社推動，每分地補助1萬元；農糧署中區分署今天表示不知情，應該是農民團體自發性耕鋤過多的高麗菜。地方農業生產合作社也稱沒接受任何補助和推動耕鋤，讓耕鋤高麗菜陷入羅生門的謎團。

農民最近發現，高麗菜盤商申請每分地補助1萬元，就地耕鋤契作的高麗菜田，有盤商和農民領到補助款，對補助款來源三緘其口，只說是生產合作社給錢。生產合作社則聲稱沒推動任何耕鋤也沒發放補助款，但鼓勵農民盡量少種，若要鋤除，合作社給予尊重。

農糧署中區分署今天回應說，政府沒補助耕鋤，不知道農民進行耕鋤，如果有，應該是農民或農民團體自發性的行為。縣政府表明沒收到公文，完全不清楚有無鼓勵耕鋤高麗菜。

陳姓農民表示，政府確實沒補助耕鋤，名稱改為「多元循環利用」，據大家了解，透過農民團體發給補助款，部分縣市行文通知農民向農民團體洽詢辦法，為了避免曝露耕鋤，內容相當含糊，農民洽詢後才知道請大家配合「多元循環利用」，說穿了就是耕鋤高麗菜當綠肥，只是換個很學術的名詞。

林姓農民說，每分地可採收約300箱高麗菜，今年2月起菜價低迷，每箱售價70至100元，賣100元打平成本，農民耕鋤收到1萬元，賠兩萬元，雖然賠本，但對整體產業有正面效益，把品質較差的「打掉」，可拉抬菜價，也鼓勵農民提高種植品質。