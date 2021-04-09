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跟著三媽去潦溪 彰化南瑤宮進香真趣味
三月瘋媽祖，彰化南瑤宮今年4月18日起至4月25日，將展開為期8天7夜的徒步笨港進香之旅，今年輪由聖三媽、新三媽、老六媽起駕，因為「三媽進香愛潦溪」的傳統，4月23日晚間進香隊伍回鑾將橫渡濁水溪，是全台目前仍保有常態潦溪進香傳統的宮廟，深具特色與趣味，南瑤宮管理人彰化市長林世賢歡迎信眾一起來潦溪。
林世賢說，傳聞跟著媽祖潦溪，可以將不好的運氣洗滌乾淨，祈求一整年甚至一輩子的平安與幸福。
彰化南瑤宮建廟於清乾隆3年（西元1738年），從清朝嘉慶年間開始，就有每年前往發源地笨港（約當今雲林縣北港與嘉義縣新港）進香的傳統，依南瑤宮表示，這是台灣史上第一的進香團，被譽為「台灣進香團鼻祖」，隨香信眾多則達數十萬人，為了護衛媽祖聖駕，信徒們陸續成立10個媽祖會，進香除了新大媽會依慣例不主辦外，其餘9個媽會分3組輪值。
各媽會也衍生不少有趣的俚語，所謂「 大媽愛吃雞，二媽愛冤家，三媽愛潦溪」。相傳，清領時期南瑤宮往笨港進香因為龐大的香客，即使渡船頭有竹筏也無法負荷乘客量，途經溪流必定要涉水潦溪，凡是遇到三媽六輪值這年必定雨水豐沛，常遇溪水湍急高漲，往往在媽祖指示下眾人皆安然渡溪，屢顯神蹟。因此只要遇到「三媽六」輪值年往笨港進香回鑾，必定從雲林莿桐難夜色中，潦過濁水溪回鑾到溪州，成了台灣唯一常態性保有「潦溪」路程的進香團。
今年南瑤宮進香訂4月18日起至4月25日為期8天7夜，再度輪由聖三媽、新三媽、老六媽起駕，並定回鑾4月23日晚間潦溪，接受預約報名，預定晚間7點從莿桐廣興宮開始潦溪，約11時從彰化溪州北聖天宮上岸，目前估計陣頭及香客約上萬人，廟方已經做現場踏勘，並會做好安全設施，廟方除交代注意安全外，還要求民眾盡量避免於溪底嬉鬧、呼喚他人名字，還要攜帶「壽金」作買路錢。
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