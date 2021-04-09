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草屯手工藝智慧園區獲工業局核定 發展成工藝科技聚落

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
草屯鎮手工藝智慧園區開發計畫將結合台灣工藝研究發展中心，發展成工藝科技聚落。記者江良誠／攝影
草屯鎮手工藝智慧園區開發計畫將結合台灣工藝研究發展中心，發展成工藝科技聚落。記者江良誠／攝影

經濟部工業局核定草屯鎮手工藝智慧園區開發計畫，結合緊鄰的台灣工藝研究發展中心，發展工藝創作、工藝設計、生產、推動藝術教育，打造吸引青年返鄉的產業新區域。南投縣建設處長李正偉說，最近就會徵選開發商，預計年底前招商，明年完成開發，提升就業機會帶動草屯發展。

經濟部工業局指出，為了因應南投縣發展需求，並扶植地方傳統產業升級轉型，由前瞻計畫補助，將草屯鎮立泳池後方20公頃縣有土地，結合台灣工藝傳統產業，打造優質手工藝智慧園區，讓草屯鎮蛻變國際工藝科技聚落。

南投縣長林明溱說，手工藝智慧園區除了20公頃縣有土地，周邊有南開大學、手工藝研究中心，交通又便利，發展條件很好，對於產業升級、經濟發展等各方面都有助益，也可創造就業機會吸引青年返鄉，帶動人口成長。

李正偉說，縣府依據產業創新條例向經濟部提開發計畫，總面積20公頃，產業園區佔13.94公頃，也規劃設置運動公園、景觀滯洪池、服務中心及汙水處理廠等公共設施。如果接受中央補助款，得配合安置2到3成的特定工廠或違章工廠，縣長林明溱擔心高汙染產業進駐，因此減少中央補助，由縣府提升自籌比例，避免特定工廠進駐。

未來園區將發展工藝創作、工藝設計、生產、推動藝術教育，預估可引進25家廠商，創造800多個工作機會，每年創造20億元產值，園區內也將規畫500多坪土地興建勞工住宅，讓青年可以安心成家立業。

草屯鎮手工藝智慧園區開發計畫將結合台灣工藝研究發展中心，發展成工藝科技聚落。記者江良誠／攝影
草屯鎮手工藝智慧園區開發計畫將結合台灣工藝研究發展中心，發展成工藝科技聚落。記者江良誠／攝影

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