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工廠違法鑿井抽地下水 中市府累計開罰48000元並法辦
台中市實施「供5停2」分區限水，神岡區一家工廠遭檢舉違法抽取地下水，水車經常進出載運，至少百趟來載水。台中市水利局4月6日接獲通報派員稽查，確認現場未取得水權的水井，並抽取地下水，依水利法第93條每日處以12000元，至今累計開罰48000元，後續將連續開罰及以竊水移送法辦，決不寬貸。
水利局接獲民眾檢舉，指台中市神岡區豐工路701號有水車出入，且進出水車數量多，4月6日派員前往查勘。
水利局表示，確認現場有未取得水權的違規水井，並有抽取地下水情形，因違規事實明確，水利局即依水利法第93條擅行取水的規定對行為人每日處12000元，6日至今累計開罰新台幣48000元，並禁止再取水。後續水利局並將持續稽查，倘發現再行取水，將以竊水移送法辦。
水利局表示，鑿井取用地下水只限於依法申請的水井，為因應旱象，水利局依據旱災中央應變中心今年3月3日第9次工作會報決議，公告中市合法地下水（一般水）水權人不受所領水權狀登載事項的用水範圍及引用水量限制；如未經申請抽取地下水屬違法行為，請民眾不要觸法，並希望抗旱期間，呼籲民眾要節約用水。
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