西屯好宅第1案500戶今開工！盧秀燕：拚4年5000戶好宅

台中市政府推動台中共好社宅，其中西屯國安一期好宅新建工程今天開工，斥資17億8000多萬元，提供500戶好宅，預計2023年底完工。市長盧秀燕說，過去西屯區為精華地段，捨不得拿來蓋好宅，她上任後，都發局盤點發現，北屯有多處好宅，台中人口第二多的西屯是卻沒有，因此將原北屯太原段450戶易地至西屯區國安段興建，戶數增至500戶，納入社福機構、店舖等功能，並保留二、三期增建780戶，滿足在地需求。

盧秀燕說明，她上任前，台中僅完成891戶好宅，她上任後力拚完工或興建中的好宅目標為5000戶，今天西屯區國安1期好宅開工後，已有4858戶好宅完工或興建中，距離目標不遠，相信很快就可實現。

今天的動土典禮，邀請台中在地音樂團體「西屯純愛組」演唱創作歌曲「台中好宅」暖場，透過RAP曲風，唱出台中好宅的美好。盧秀燕、都發局長黃文彬、建設局長陳大田、住宅處長陳全成，以及市議員楊正中、黃馨慧、張廖乃綸、林祈烽、陳淑華等人均出席，祈福工程順利。

「台中好宅為年輕人而設！」盧秀燕說，年輕人申請承租台中好宅有加分權重，並設置完善的社會福利措施，租金相較市場行情便宜，區段也很好；另外，好宅興建過程中，為降低PM2.5，也宣導廠商安裝空氣微型感測器監控工區內空品狀況、施工機具加裝濾煙器、加強洗掃街作業、營建工程立面防塵網及綠美化等，防制空汙，提供比豪宅還要好的好宅。

住宅處說明，此案有三個第一，包括是西屯區第一個動工、原太原段第一處易地興建、也是市府第一個統包的好宅案。規劃地下3層、地上15層，共4棟複合式社宅，1房型250戶、2房型200戶、3房型50戶等共計500戶；以「生命樹」概念為主軸，設有托嬰中心、社會服務站、共同工作室、店舖、商場、身心障礙社區式日間照顧服務等，可引進專業團體進駐，作為社區與附近住民共同分享與研習的場所。