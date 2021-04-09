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南投縣產官學推動觀光 後疫情時代加速發展觀光首都
行政院去年提出「2030台灣觀光政策白皮書」，希望2030年來台旅遊人次1500萬、觀光總產值1兆元，南投縣政府也希望配合這項政策，讓南投縣早日達成觀光首都目標。南投縣長林明溱說，縣府也和產業、學界合作，持續推動8大亮點建設，7大旅遊路線和4大特色區域，提升南投縣整體觀光效益。
林明溱說，為規畫南投縣觀光發展藍圖，縣府凝聚產官學共識，針對觀光旅遊提出市場國際化、環境永續化、產業優質化、觀光效益化等4大發展目標，明訂各項目標及分年分階段實施，希望旅遊品質和觀光特色能逐步提升。
尤其，去年新冠肺炎衝擊南投觀光業，觀光政策也須反思調整，發展觀光同時也要注意防疫，縣府訂出低乘載、高品質旅遊、高價值性、高安全性等1低3高環境乘載量績效管制措施，讓遊客也能安心到南投旅遊。
他說，縣府規畫草屯99峰生態藝術園區開發案、南投親子觀光遊憩設施案、合歡山國際暗空公園、東埔溫泉區整建、埔里福興農場溫泉園區、埔里虎頭山縣級風景特定區等8大亮點建設，以及7大旅遊軸線，包括藝術溫泉、八卦山休閒、日月潭觀光、合歡星空、玉山溫泉、集集鐵道及茶鄉工藝。
南投縣觀光業者也自組日月潭觀光圈聯盟，包含南投縣與彰化縣總共15個鄉鎮共分成4大特色區域，現在他們希望整合資源，樹立品牌形象，為後疫情時代的觀光做最好的準備。
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