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乘集集線火車玩三鐵 鐵道、鐵馬、鐵腿旅遊多元新體驗
日月潭觀光圈首次宣告集集鐵道區域貫通，從彰化二水、田中與南投集集、水里、信義，串聯彰化南投五鄉鎮，4月24日起，以集集線鐵道為中心，邀請國人以鐵道、鐵馬、鐵腿，跟著火車玩「三鐵」，從今年3月21日到5月30日，陸續開辦多元體驗享受的火車旅遊假期。
南投觀光處科長黃山表示，南投縣近來持續完成縣內各景點的打造，不但台16線到雙龍瀑布、台21線到東埔溫泉，進行景點串連外，也努力營造新的旅遊方式，特別是「三鐵」剛推出曾被民眾誤以為挑戰級活動，細讀活動內容後才得知新玩法為「親民」版三鐵，直呼「這版本我可以！」
彰化縣城鄉創意發展協會鄭宗政說，集集線與彰化二水站、田中高鐵站未來即將串連，是大日月潭觀光圈唯一能與南投縣對接的集集鐵道區域，以鐵道進行多元玩法吸引遊客到訪，共同推出一系列集集鐵道玩三鐵活動，4月25日、5月1、2日先由二水源泉社區推出鐵腿的「拉近300年視野-跟著八堡圳去旅行」一日遊，深度巷弄走訪聽八堡圳故事。
集集鎮長陳紀衡表示，未來鐵腿結合二水集集線鐵道，來集集騎鐵馬，4月24、25日不妨將帶領家人來集集，用風格餐桌、創意品嘗山蕉風味方式外，更可用鐵馬及透過共學共遊，認識台灣十大觀光小城「集集」。路線規劃皆在官網https://www.jijilinefun.com/，民眾可上FB粉絲團搜尋「集集鐵道玩三鐵」瀏覽最新活動訊息。
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