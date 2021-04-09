需要被撫慰的心靈很多 林茂賢：大甲媽遶境人數會暴增

大甲媽遶境今晚起駕，去年受疫情影響，遶境不僅延期，更限制參與人數，今年疫情趨緩，預計參與遶境人數將暴增。台中教育大學台灣語文學系主任林茂賢說，疫情帶來經濟衝擊，加上太魯閣號事故讓人心不安，今年需要被撫慰的心靈很多，他預估進香人數會暴增。

大甲媽遶境今晚起駕，一早已有不少年輕人到大甲鎮瀾宮拜拜，預計走完9天8夜全程的信徒，上午已經陸續出發。去年原訂3月19日起駕，因疫情延後到6月11日，預估參與人數減少7、8成。

林茂賢說，大甲媽遶境人數難以估算，直接參與遶境的人不管走完全程，或者參加一日體驗的，或者有的人走去程、有的走回鑾路線，估計達百萬人，若再加上沿途擺設香案的、定點等媽祖鑾轎的人，以及提供吃喝住宿的信徒等，估計達幾百萬人之譜。

林茂賢說，台灣疫情控制很好，但疫情悶了一整年，帶來經濟衝擊，像是旅遊業、觀光業、遊覽車業等都「虛累累」，再加上台鐵事故造成民心不安，當經濟越蕭條、社會越動亂，進香人數會暴增，不管大甲媽或白沙屯媽祖，今年進香遶境人數都會增加。

白沙屯媽祖進香預計11日晚間起駕，今年徒步進香報名人數7.5萬人，加上3100人搭遊覽車，總計達7.8萬人也創新高紀錄。林茂賢說，白沙屯媽祖進香去年報名5.5萬人，今年光徒步進香就有7.5萬人，還不算沒有報名直接參與的信徒。