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台中醒修宮贈正義警應勤裝備 警示燈點亮轄區平安燈

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
台中醒修宮致贈台中市警三分局正義派出所LED爆閃警示燈，另添購錄影機等應勤裝備，讓警方執勤如虎添翼，為轄區的治、交安把關。圖／警方提供
台中醒修宮致贈台中市警三分局正義派出所LED爆閃警示燈，另添購錄影機等應勤裝備，讓警方執勤如虎添翼，為轄區的治、交安把關。圖／警方提供

台中醒修宮為中市南區重要信仰中心，不但透過宗教信仰安定人心，回饋社會更是不遺餘力，日前國光路地下道填平工程啟動，為讓在地民眾在夜間「行的安心」，廟方特別致贈台中市警三分局正義派出所LED爆閃警示燈，另添購錄影機等應勤裝備，讓警方執勤如虎添翼，為轄區的治、交安把關。

已有75年歷史的臺中醒修宮主祀關聖帝君，一直都是在地居民的信仰中心，長期以來推動教育、文化及社會服務。國光路地下道填平工程施工後，為提高駕駛人夜間的辨識度，降低交通事故發生率，臺中醒修宮添購7組LED爆閃警示燈，由董事長林鵬儀親率幹部贈予轄區正義派出所，另外還添購錄影機等應勤裝備，有了神明加持過的執法利器，讓員警執勤更有效率。

正義派出所所長廖俊賔代表同仁接受裝備，並感謝醒修宮對警察的支持，其表示，爆閃燈將設置在轄區內的重要路口、易肇事路段及燈光昏暗等轉彎路段，提醒用路人減速慢行，注意路況及車況，以達到警示嚇阻的效果。同仁們定會戮力以赴，為轄區民眾點亮治安及交安的平安燈。

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