台中推公園美樂地 藍議員：家長反應新遊具難玩又兩光

台中市打造「美樂地公園」，近2年翻修改造兒童遊具，不過有家長認為新遊具不好玩，對孩子欠缺吸引力與冒險性，要求讓家長參與設計公園。中市府建設局將與市議員羅廷瑋、黃健豪合作辦設計前說明會，也要號召企業贊助改造公園，也歡迎家長團體、各界代表來表達意見。

市議員黃健豪說，建設局應該先把「美樂地計畫」定義清楚，據他了解，這是優先打造陽光廁所，並要改善「兒童遊樂場安全設施」符合衛福部的法規，但每座公園改善預算有限，家長認為，汰換後的遊具變新，但沒有變更好，有時只是多了搖搖馬、磨石子溜滑梯，孩子玩幾次就興趣缺缺。

中市建設局長陳大田說，美樂地計畫改善前都有辦說明會，邀請里長、學校代表、身障代表參加，民間團體很多，或許有疏漏，4月14日「共創台中美樂地企業媒合說明會」歡迎各界出席表達意見。

黃健豪、羅廷瑋質疑，建設局改造前的說明會，到底透過什麼管道發布？是不是都只通知里長，邀集的代表都是固定成員，既然有說明會應要更細緻，要通知當地民代參與，民政和教育系統也要動起來。

台中有一群家長已在臉書成立「台中遊戲場許願池」，認為其他縣市陸續出現令人驚艷的特色遊戲場，市府改造計畫是把舊遊具整個拆光，替換成更簡配的遊具，1座磨石子溜滑梯、1座鳥巢鞦韆，有時多2座搖搖馬，有的連溜滑梯也沒有。

黃健豪認為，法令全國一致，不合格遊具要汰換，其他縣市沒有聽到家長不滿意，台中有美樂地計畫卻得到家長負評，那就該重新檢討，另編特色公園的預算。家長想要的是像清水鰲峰山運動公園類似的遊戲場，豐富又有挑戰性的遊具設施，縣區有亮點，市區卻沒有，說不過去。