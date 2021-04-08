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退休行員被騙走178萬 幸3名女行員機警攔下335萬

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化警分局長婁自強（左2）為感謝3名銀行行員機警通報，成功守住民眾的荷包，今天特地前往台銀彰化分行，頒贈小禮品及感謝狀。圖／警方提供
彰化警分局長婁自強（左2）為感謝3名銀行行員機警通報，成功守住民眾的荷包，今天特地前往台銀彰化分行，頒贈小禮品及感謝狀。圖／警方提供

彰化市一名80餘歲銀行女退休行員，被詐騙集團以假檢警真詐騙手法，先詐領178萬元以後，詐騙集團食髓知味，要她再提領交付335萬元，她本月6日到台灣銀行提款時，被3名行員發現有異，向彰化警分局民族路派出所報案，員警勸說後，順利將前來領款的洪姓車手逮捕，彰化警分局長婁自強今天專程致贈感謝狀給3位行員。

警方調查，詐騙集團是以電話亂槍打鳥方式，騙到這位退休行員，要她把兩本存簿、印章及提款卡交付保管。詐騙集團透過車手取得存簿、提款卡及密碼後，發現她的存簿約有500萬元，即從4月1日起到4月6日分次提款，因提款機有限領金額，共領走了178萬元。

詐騙集團認為用提款機提領太慢，因此再將存簿、印章及提款卡還給她，要她在4月6日一次將剩餘335萬元全部提領出來，再面交給車手。但她到台銀彰化分行領款時，被3名女行員發現她之前帳戶即有異常提領及匯款紀錄，如今欲再提領巨額存款，研判有異，立即向彰化警分局民族路派出所報案。

員警趕到後，向這名退休女行員了解，認為是詐騙集團手法，積極跟她勸說，並在她配合下，提供假錢供她面交給車手，待車手抵達後，當場逮捕這名20歲的洪姓車手。

洪姓車手辯稱是應徵送貨員，是接受雇主指示，只負責將包裹轉交，但不知道雇主是誰，警方訊後，依詐欺罪嫌將洪姓車手移送法辦，並擴大偵辦。

彰化警分局長婁自強為感謝3名銀行行員機警通報，成功守住民眾的荷包，今天特地前往台銀彰化分行，頒贈小禮品及感謝狀，並期許所有民眾都能加入打詐獵人的行列，共同預防詐欺案件的發生。

彰化警分局民族路派出所員警成功阻住被害人將錢交付給詐騙集團車手。圖／警方提供
彰化警分局民族路派出所員警成功阻住被害人將錢交付給詐騙集團車手。圖／警方提供
彰化警方順利逮獲詐騙集團洪姓車手（中）。圖／警方提供
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詐騙集團 車手 詐欺

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