退休行員被騙走178萬 幸3名女行員機警攔下335萬

彰化市一名80餘歲銀行女退休行員，被詐騙集團以假檢警真詐騙手法，先詐領178萬元以後，詐騙集團食髓知味，要她再提領交付335萬元，她本月6日到台灣銀行提款時，被3名行員發現有異，向彰化警分局民族路派出所報案，員警勸說後，順利將前來領款的洪姓車手逮捕，彰化警分局長婁自強今天專程致贈感謝狀給3位行員。

警方調查，詐騙集團是以電話亂槍打鳥方式，騙到這位退休行員，要她把兩本存簿、印章及提款卡交付保管。詐騙集團透過車手取得存簿、提款卡及密碼後，發現她的存簿約有500萬元，即從4月1日起到4月6日分次提款，因提款機有限領金額，共領走了178萬元。

詐騙集團認為用提款機提領太慢，因此再將存簿、印章及提款卡還給她，要她在4月6日一次將剩餘335萬元全部提領出來，再面交給車手。但她到台銀彰化分行領款時，被3名女行員發現她之前帳戶即有異常提領及匯款紀錄，如今欲再提領巨額存款，研判有異，立即向彰化警分局民族路派出所報案。

員警趕到後，向這名退休女行員了解，認為是詐騙集團手法，積極跟她勸說，並在她配合下，提供假錢供她面交給車手，待車手抵達後，當場逮捕這名20歲的洪姓車手。

洪姓車手辯稱是應徵送貨員，是接受雇主指示，只負責將包裹轉交，但不知道雇主是誰，警方訊後，依詐欺罪嫌將洪姓車手移送法辦，並擴大偵辦。