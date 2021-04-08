埔里國中、暨南大學女壘奪冠 林明溱頒獎表揚
埔里國中女壘隊、暨南大學女壘隊今年分別在全國級比賽奪冠，再次展現南投女壘卓越水準，南投縣長林明溱今天表揚選手，並強調將繼續向基層扎根壘球運動，培育更多優秀人才。
南投縣政府指出，埔里鎮是女壘國手搖籃，從國小、國中、國立埔里高工到國立暨南國際大學，發展完善的四級女壘培訓體系。
其中，埔里國中女壘隊及暨南大學女壘隊日前分別在中小學女子壘球聯賽、大專女壘甲級聯賽冠軍，林明溱今天頒發獎狀，期勉學生繼續為南投爭光。
身兼南投縣體育會理事長的南投縣議會副議長潘一全、南投縣體育會總幹事洪銘惠等人也到場鼓勵選手。
林明溱說，南投女壘運動能有佳績，除教練與選手認真訓練、各級學校支持，更感謝教育部體育署、南投縣議會、南投縣體育會、壘球委員會對壘球運動的關心及民間企業贊助等，期許入選國家隊的選手繼續為國爭光。
南投縣政府表示，埔里國中壘球隊成軍29年，勇奪14次全國冠軍，成績傲視全國，選手及教練更入選今年U16代表隊，待疫情緩和將代表台灣出國比賽。
縣政府指出，暨南大學壘球隊則是抱回大專女壘賽改制後首座冠軍，成為繼埔里國中女壘隊後另一支稱霸全國的埔里在地球隊。
埔里國中王姓隊員說，比賽、練球很辛苦，但能得到冠軍非常開心，國中生涯沒有留下遺憾，未來會繼續打球。
暨南大學洪姓球員表示，從國小打壘球到現在11年，雖然訓練時教練很嚴格，但調整心態後讓自己表現更好，大家都很開心獲得冠軍。
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