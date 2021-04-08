快訊

李義祥上銬狼狽現身 太魯閣號事故要角全在花檢問訊

太魯閣號殉職司機袁淳修斷肢最晚尋獲 姐：留守到最後

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／奇！台灣鬧水荒 南投縣政府倉庫卻冒天然湧泉

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣政府在大樓南側裝設取水站，供民眾裝取泉水，新聞行政處長林琦瑜（左）也提醒民眾節約用水，珍惜水資源。記者江良誠／攝影
南投縣政府在大樓南側裝設取水站，供民眾裝取泉水，新聞行政處長林琦瑜（左）也提醒民眾節約用水，珍惜水資源。記者江良誠／攝影

台灣各地鬧水荒，台中、彰化、苗栗實施分區供水，百貨、餐飲業還得買水應急。南投縣政府地下二樓卻有一口自然湧泉，每日出水量近30公噸，水質清澈冰涼，縣政府今天裝置取水站供民眾取用，但提醒泉水只可做澆水、洗滌器物不能飲用，也請民眾節約用水，共同珍惜水資源

持續乾旱，讓台灣水情告急，日月潭水位降到新低，潭底乾涸長草，如同一片草原。台中市、苗栗縣、北彰化也從6日起分區供水，衝擊日常生活，百貨公司、餐飲小吃和飯店業，也因為每周停水二天，嚴重影響營業，大型百貨公司到處買水備用，部分餐飲、小吃因為無水可用，只能暫停營業。

南投縣政府大樓地下2樓自2013年起滲出自然湧泉，水質清澈終年不竭，就算目前水情嚴峻，泉水仍汩汩湧流。南投縣新聞行政處長林琦瑜說，縣府大樓在921地震後重建，8年前地下二樓倉庫湧出泉水，為了確保大樓結構安全，曾找土木專家勘查。

專家發現這是自然湧泉，為了維持大樓地層穩定，專家建議讓泉水自然流出不需抽乾，因此，縣府將倉庫封住，將泉水導引到水溝，作為廁所沖洗、庭園噴灌、冷卻水塔用水等，縣府景觀水池也利用湧泉循環過濾後再利用，同時使用省水龍頭節約用水。縣府大樓每天約有1800名公務員和洽公民眾，但每月平均用水量只有530度，水費僅1萬元，在湧泉和節約用水措施下，節水成效顯著。

湧泉除供縣府大樓使用，縣府今天也在大樓南側設置取水站，共有1個水塔及3個出水口，提供南投鄉親使用。林琦瑜說，由於湧泉水質及水位會受到環境因素影響，提醒民眾，泉水建議作為居家清潔、沖洗、庭園澆灌使用，勿當作飲用水，也請民眾養成省水好習慣，共同珍惜水資源。

南投縣政府大樓地下室倉庫冒出湧泉，終年不竭，現在各地鬧水荒，這口湧泉彌足珍貴。記者江良誠／攝影
南投縣政府大樓地下室倉庫冒出湧泉，終年不竭，現在各地鬧水荒，這口湧泉彌足珍貴。記者江良誠／攝影
南投縣政府在大樓南側裝設取水站，供民眾裝取天然湧泉。記者江良誠／攝影
南投縣政府在大樓南側裝設取水站，供民眾裝取天然湧泉。記者江良誠／攝影
南投縣政府大樓地下室倉庫冒出湧泉，終年不竭，為縣府省下可觀水費。記者江良誠／攝影
南投縣政府大樓地下室倉庫冒出湧泉，終年不竭，為縣府省下可觀水費。記者江良誠／攝影
南投縣政府大樓地下室倉庫冒出湧泉，終年不竭，現在各地鬧水荒，這口湧泉彌足珍貴。記者江良誠／攝影
南投縣政府大樓地下室倉庫冒出湧泉，終年不竭，現在各地鬧水荒，這口湧泉彌足珍貴。記者江良誠／攝影

水質 水資源

延伸閱讀

南投縣府有自然湧泉 首設取水站供民眾免費用

未啟動配水池建置 監院擬糾正台水新北市府水利署

新竹在地建商看好新豐車站生活圈 推出新建案「薪豐」

板新供水改善計畫遲遲未啟用 監院糾正台水、水利署

相關新聞

大甲媽遶境迎香客 永靖頂新將提供洗澡、住宿加按摩

大甲媽祖遶境進香活動將在4月9日深夜起駕、18日回鑾，百年路線來回必經據點之一的彰化永靖廟王「永安宮」及當地居民已展開接...

影／奇！台灣鬧水荒 南投縣政府倉庫卻冒天然湧泉

台灣各地鬧水荒，台中、彰化、苗栗實施分區供水，百貨、餐飲業還得買水應急。南投縣政府地下二樓卻有一口自然湧泉，每日出水量近...

藍黨魁之爭 朱立倫江啟臣趙少康明將出席大甲媽起駕

大甲鎮瀾宮媽祖明天深夜11時5分起駕，展開9天8夜遶境行程，沿途行經台中、彰化、雲林及嘉義4縣市。總統蔡英文下午3時將到...

12萬元長照扣除額有排富條款 南投衛生局強調公平性

又到五月報稅季，南投縣衛生局表示，縣內老人比例偏高，因此今年民眾在報稅時，可以列舉每人每年12萬元的長照扣除額，但強調國...

和美烏溪堤岸道路爛透 王惠美阿殺力補助500萬重鋪

彰化縣和美鎮烏溪堤防水岸遊憩廊道親子公園一期工程及自行車道啟用後，民眾使用頻繁，卻反映聯接的寶廍路約2公里路段，路面坑洞、不平...

嘜擱送高麗菜啊！農民擔心菜價回不來便宜到端午

政府、民間團體搶救菜價，踴躍採購高麗，菜價卻沒明顯起色，清明節後的中部地區果菜市場交易每公斤均價落在4.3到5.8元之間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。