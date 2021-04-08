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影／奇！台灣鬧水荒 南投縣政府倉庫卻冒天然湧泉
台灣各地鬧水荒，台中、彰化、苗栗實施分區供水，百貨、餐飲業還得買水應急。南投縣政府地下二樓卻有一口自然湧泉，每日出水量近30公噸，水質清澈冰涼，縣政府今天裝置取水站供民眾取用，但提醒泉水只可做澆水、洗滌器物不能飲用，也請民眾節約用水，共同珍惜水資源。
持續乾旱，讓台灣水情告急，日月潭水位降到新低，潭底乾涸長草，如同一片草原。台中市、苗栗縣、北彰化也從6日起分區供水，衝擊日常生活，百貨公司、餐飲小吃和飯店業，也因為每周停水二天，嚴重影響營業，大型百貨公司到處買水備用，部分餐飲、小吃因為無水可用，只能暫停營業。
南投縣政府大樓地下2樓自2013年起滲出自然湧泉，水質清澈終年不竭，就算目前水情嚴峻，泉水仍汩汩湧流。南投縣新聞行政處長林琦瑜說，縣府大樓在921地震後重建，8年前地下二樓倉庫湧出泉水，為了確保大樓結構安全，曾找土木專家勘查。
專家發現這是自然湧泉，為了維持大樓地層穩定，專家建議讓泉水自然流出不需抽乾，因此，縣府將倉庫封住，將泉水導引到水溝，作為廁所沖洗、庭園噴灌、冷卻水塔用水等，縣府景觀水池也利用湧泉循環過濾後再利用，同時使用省水龍頭節約用水。縣府大樓每天約有1800名公務員和洽公民眾，但每月平均用水量只有530度，水費僅1萬元，在湧泉和節約用水措施下，節水成效顯著。
湧泉除供縣府大樓使用，縣府今天也在大樓南側設置取水站，共有1個水塔及3個出水口，提供南投鄉親使用。林琦瑜說，由於湧泉水質及水位會受到環境因素影響，提醒民眾，泉水建議作為居家清潔、沖洗、庭園澆灌使用，勿當作飲用水，也請民眾養成省水好習慣，共同珍惜水資源。
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