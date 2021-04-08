中捷公司獲捐AED 攜手打造安心乘車環境

台中捷運綠線正展開試營運，預計25日正式通車，民間企業今天捐贈26台自動體外心臟電擊去顫器（AED）給台中捷運公司，希望一旦乘客有急救需求時，成為救人一命的利器。

這場「艾心中捷 生活多美」AED公益捐贈儀式今天在捷運市政府站舉行，由中保科技集團立偉電子、艾多美公司及台灣飛利浦公司共同舉辦，台中捷運公司董事長林志盈並頒發感謝狀給艾多美公司。

林志盈表示，台中捷運綠線自3月25日開始試營運，累計搭乘人次已經破百萬，代表捷運車站是人潮聚集的地方，綠線全線18個車站已依照「緊急醫療救護法」規定，均取得「AED安心場所」認證，在各車站詢問處附近設有AED，考量市政府站及高鐵台中站旅客較多，此兩站各設2台，其餘16站各1台，另在北屯機廠內也配置AED。

林志盈指出，捷運綠線所有站務員均完成心肺復甦術（CPR）加AED教育訓練，為旅客、車站周邊民眾提供緊急救護服務。中捷不僅為市民帶來便捷舒適的運輸服務，透過這次AED捐贈活動，更與企業攜手共創安全、安心的乘車環境。

出席捐贈儀式的台中市衛生局長曾梓展指出，廣設AED可以於民眾突發心臟猝停時，在救護車抵達前的黃金救援時間施行急救，以提升存活率，成功率高達3成8。樂見在台中重要的大眾運輸車站也建置AED，期許市民一起加入救人行列。