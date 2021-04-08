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12萬元長照扣除額有排富條款 南投衛生局強調公平性

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣內老人比例偏高，提醒民眾今年五月在報稅時，可以列舉每人每年12萬元的長照扣除額。 記者黑中亮／攝影
南投縣內老人比例偏高，提醒民眾今年五月在報稅時，可以列舉每人每年12萬元的長照扣除額。 記者黑中亮／攝影

又到五月報稅季，南投縣衛生局表示，縣內老人比例偏高，因此今年民眾在報稅時，可以列舉每人每年12萬元的長照扣除額，但強調國稅局並訂有排富條款，對所得稅率20%以上、股利及盈餘按28%稅率分開計算者及年度基本所得額超過670萬者，這3類高所得者將排除適用。

南投衛生局長照科指出，不少人家中有失能長輩需要照護時，會選擇自行在家中照顧，家屬只要附上醫院開立的「病症暨失能診斷證明書」或是「身心障礙證明或手冊」的影本，就可以列舉申報，每人每年12萬元的長照定額扣除額。

南投衛生局說，針對需長期照顧之身心失能者資格、且未被所得稅法所訂排除者對象皆可適用，每人每年扣除12萬元，適用有聘僱外籍家庭看護工、長照失能等級 2至8 級並使用長照給付支付服務，或入住指定住宿式服務機構全年達 90 日含以上者，為減輕中低所得家庭照顧身心失能者的負擔，自2019年起財政部增訂長期照顧特別扣除額。

此外，曾入住榮譽國民之家養護床（失能、失智皆可），或榮總分院附設護理之家累計達90天，不限同一機構，且符合無排富規定情形，亦可申報長期照顧特別扣除額。

經財政部統計，申報108年度綜合所得稅長期照顧特別扣除額的受益人數約為34萬人，提醒民眾於今年5月報稅時，及早備妥相關證明申報扣除，相關問題可洽詢全國統一專線1966，轉接至各縣市照管中心，或電洽南投縣政府衛生局長期照顧管理中心專線049-2209595；稅務申報問題可撥0800-000321。

南投縣內老人比例偏高，提醒民眾今年五月在報稅時，可以列舉每人每年12萬元的長照扣除額。 記者黑中亮／攝影
南投縣內老人比例偏高，提醒民眾今年五月在報稅時，可以列舉每人每年12萬元的長照扣除額。 記者黑中亮／攝影

衛生局 長照 失智

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