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南投縣府有自然湧泉 首設取水站供民眾免費用

中央社 / 南投縣8日電

南投縣政府地下室有一處自然湧泉，多年來供縣政大樓環境清潔、廁所沖水等，面對旱象持續，縣府首次引到外部設取水站供民眾免費取水，但提醒水源只供生活雜用，勿當飲用水。

南投縣政府地下2樓自民國102年起湧出地下泉水，多年來供縣政大樓環境清潔、廁所沖水、澆花，面對旱象持續，縣府將湧泉引導到縣府外側，在中興路及府南二路路口側門設置取水站，今天起免費供民眾取用，這也是縣府第一次將這處自然湧泉引到外部供民眾取水。

縣政府今天表示，縣政大樓所在地日治時期是糖廠，地下原本就有豐富水源，九二一地震後重建縣政大樓，地下室地面經常「溼溼的」，隨著時間越來越久，滲出的水越來越多，經專家建議，決定不防堵、不開挖抽取，設置溝渠引流儲存，讓地下水脈達到平衡。

縣府表示，這處自然湧泉水質乾淨，近期水情嚴峻，因此規劃供民眾取用，取水站設有2公噸水塔及3個出水口，同時提醒取水民眾，地下水源僅供居家清潔、沖洗、庭園澆灌使用，「勿當作飲用水」。

縣府指出，縣政大樓興建時，除飲用水、洗手台使用自來水，其他包含廁所沖洗、庭園澆灌、空調冷卻水塔用水等，都採用雨水回收及地下水源，縣府前方景觀水池同樣利用地下自然湧泉，而近年為進一步節省自來水及地下水，大樓全面換裝省水標章水龍頭。

縣府新聞及行政處長林琦瑜說，縣府除各項節約用水積極作為，也要求員工不定期巡檢各角落，遇供水異常立即修復，避免水源損耗，以縣府每天約1200名員工及600名洽公民眾計算，每月水費僅約新台幣1萬元，顯見節水成效；提醒民眾到縣府取用地下水時應酌量，並隨手關閉開關，共同珍惜水資源。

政大 地下水

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