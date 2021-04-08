和美烏溪堤岸道路爛透 王惠美阿殺力補助500萬重鋪

彰化縣和美鎮烏溪堤防水岸遊憩廊道親子公園一期工程及自行車道啟用後，民眾使用頻繁，卻反映聯接的寶廍路約2公里路段，路面坑洞、不平，影響通行安全。鎮公所雖然已向第三河川局爭取到460萬元補修經費，但仍不足500萬元，縣長王惠美今天勘察後，「阿殺力」地表示，不足經費將由縣府負擔。

縣府水資處指出，這條寶廍路是從線東路往東南延伸，沿著烏溪嘉寶潭堤防及中寮堤防水防道路，抵達彰化市寶廍里，此一路段長約2公里、寬約9公尺，因年久失修，加上全興工業區來往的大貨車長期輾壓下，出現嚴重的龜裂、坑洞情形。

水資處表示，此一待改善的路段，沿途和美鎮中寮、竹圍、竹圍、嘉寶、糖友及彰化市茄苳、寶廍等里民眾，都會利用來往和美交流道上國道3號，加上自行車道啟用後，很多民眾常會騎單車運動，路面不平影響行車安全甚巨。

縣長王惠美今天上午到場勘察，除鎮長阮厚爵外，地方民代也都幾乎到場關心。鎮公所在簡報時指出，改善經費約需1026萬元，已向第三河川局爭取補助460萬元，但仍不足500萬元。王惠美表示，有在場在5位議員的支持，縣府同意補助500萬元，不足部分再由鎮公所負擔，期盼能一舉解決工程經費問題，以保障民眾行的安全。