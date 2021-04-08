快訊

李義祥上銬狼狽現身 太魯閣號事故要角全在花檢問訊

太魯閣號殉職司機袁淳修斷肢最晚尋獲 姐：留守到最後

聽新聞
test
0:00 / 0:00

和美烏溪堤岸道路爛透 王惠美阿殺力補助500萬重鋪

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣和美鎮烏溪堤防水岸遊憩廊道親子公園一期工程及自行車道啟用後，民眾使用頻繁，卻反映聯接的寶廍路約2公里路段，路面坑洞、不平，影響通行安全。記者劉明岩／攝影
彰化縣和美鎮烏溪堤防水岸遊憩廊道親子公園一期工程及自行車道啟用後，民眾使用頻繁，卻反映聯接的寶廍路約2公里路段，路面坑洞、不平，影響通行安全。記者劉明岩／攝影

彰化縣和美鎮烏溪堤防水岸遊憩廊道親子公園一期工程及自行車道啟用後，民眾使用頻繁，卻反映聯接的寶廍路約2公里路段，路面坑洞、不平，影響通行安全。鎮公所雖然已向第三河川局爭取到460萬元補修經費，但仍不足500萬元，縣長王惠美今天勘察後，「阿殺力」地表示，不足經費將由縣府負擔。

縣府水資處指出，這條寶廍路是從線東路往東南延伸，沿著烏溪嘉寶潭堤防及中寮堤防水防道路，抵達彰化市寶廍里，此一路段長約2公里、寬約9公尺，因年久失修，加上全興工業區來往的大貨車長期輾壓下，出現嚴重的龜裂、坑洞情形。

水資處表示，此一待改善的路段，沿途和美鎮中寮、竹圍、竹圍、嘉寶、糖友及彰化市茄苳、寶廍等里民眾，都會利用來往和美交流道上國道3號，加上自行車道啟用後，很多民眾常會騎單車運動，路面不平影響行車安全甚巨。

縣長王惠美今天上午到場勘察，除鎮長阮厚爵外，地方民代也都幾乎到場關心。鎮公所在簡報時指出，改善經費約需1026萬元，已向第三河川局爭取補助460萬元，但仍不足500萬元。王惠美表示，有在場在5位議員的支持，縣府同意補助500萬元，不足部分再由鎮公所負擔，期盼能一舉解決工程經費問題，以保障民眾行的安全。

縣府水資處表示，如果鎮公所能在6月順利發包，最快可在8月前完成柏油重鋪。

彰化縣和美鎮烏溪堤防水岸遊憩廊道親子公園一期工程及自行車道啟用後，民眾使用頻繁，卻反映聯接的寶廍路約2公里路段，路面坑洞、不平，影響通行安全，縣長王惠美等人到場會勘，同意縣府補助500萬元修復。記者劉明岩／攝影
彰化縣和美鎮烏溪堤防水岸遊憩廊道親子公園一期工程及自行車道啟用後，民眾使用頻繁，卻反映聯接的寶廍路約2公里路段，路面坑洞、不平，影響通行安全，縣長王惠美等人到場會勘，同意縣府補助500萬元修復。記者劉明岩／攝影
彰化縣和美鎮烏溪堤防水岸遊憩廊道親子公園一期工程及自行車道啟用後，民眾使用頻繁，卻反映聯接的寶廍路約2公里路段，路面坑洞、不平，影響通行安全。記者劉明岩／攝影
彰化縣和美鎮烏溪堤防水岸遊憩廊道親子公園一期工程及自行車道啟用後，民眾使用頻繁，卻反映聯接的寶廍路約2公里路段，路面坑洞、不平，影響通行安全。記者劉明岩／攝影

王惠美 自行車 車道

延伸閱讀

影／北彰化限水部分診所休診 消防車緊急調度供水

平腹小蜂出動對抗荔枝椿象 盼荔枝龍眼蜂蜜豐收

二林中科大廠進駐 縣府規畫電動車往來員林到二林

福象愛閱圖書館啟用 彰化縣長與小朋友拚智力幸好沒輸

相關新聞

大甲媽遶境迎香客 永靖頂新將提供洗澡、住宿加按摩

大甲媽祖遶境進香活動將在4月9日深夜起駕、18日回鑾，百年路線來回必經據點之一的彰化永靖廟王「永安宮」及當地居民已展開接...

影／奇！台灣鬧水荒 南投縣政府倉庫卻冒天然湧泉

台灣各地鬧水荒，台中、彰化、苗栗實施分區供水，百貨、餐飲業還得買水應急。南投縣政府地下二樓卻有一口自然湧泉，每日出水量近...

藍黨魁之爭 朱立倫江啟臣趙少康明將出席大甲媽起駕

大甲鎮瀾宮媽祖明天深夜11時5分起駕，展開9天8夜遶境行程，沿途行經台中、彰化、雲林及嘉義4縣市。總統蔡英文下午3時將到...

12萬元長照扣除額有排富條款 南投衛生局強調公平性

又到五月報稅季，南投縣衛生局表示，縣內老人比例偏高，因此今年民眾在報稅時，可以列舉每人每年12萬元的長照扣除額，但強調國...

和美烏溪堤岸道路爛透 王惠美阿殺力補助500萬重鋪

彰化縣和美鎮烏溪堤防水岸遊憩廊道親子公園一期工程及自行車道啟用後，民眾使用頻繁，卻反映聯接的寶廍路約2公里路段，路面坑洞、不平...

嘜擱送高麗菜啊！農民擔心菜價回不來便宜到端午

政府、民間團體搶救菜價，踴躍採購高麗，菜價卻沒明顯起色，清明節後的中部地區果菜市場交易每公斤均價落在4.3到5.8元之間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。