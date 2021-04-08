嘜擱送高麗菜啊！農民擔心菜價回不來便宜到端午

政府、民間團體搶救菜價，踴躍採購高麗，菜價卻沒明顯起色，清明節後的中部地區果菜市場交易每公斤均價落在4.3到5.8元之間；種高麗菜的農民十分苦惱，也擔心到處送高麗菜削弱買氣，恐怕菜價將便宜到端午節的前一周，希望年節消費帶動菜價回升正常。

彰化縣是全台高麗菜第四大產區，今年元月冷氣團接連報到，曾創下高麗菜每顆百元的好行情，天氣回暖後每況越下，農民預估可能菜價一路便宜到清明，被政治人物大酸其實今年菜價比去年好，時間打臉政治語言，高麗菜價果然過了清明節還沒顯著上漲。

農民洪寶評今天表示，菜價便宜的因素包括農民種太多、免費高麗菜到處送、氣候變遷造成高山高麗菜提前長大和採收，跟平地高麗菜「撞期」、耕除補助政策出爾反爾。

他指出，送高麗菜、耕除補助都不是好辦法，很容易惡性循環，送高麗菜讓民眾有免費蔬菜可吃，製作各式高麗菜食品，吃多吃膩，降低購買意願，耕除補助會造成預期心理，農民不怕多種超種，而且補助有時無法直接嘉惠農民，就有不少綁地契作的盤商申請耕除補助，獲得10多萬元，這樣對納稅人實在交代不過去。

林姓高麗菜農也說，免費送高麗菜不是好辦法，很多公司企業和民間社團向盤商批購高麗菜，不是直接向農民買菜，沒直接幫助農民，只有彰化縣政府直接向溪州農民組成的生產合作社採購，直接照顧農民；再者，政府持續進口蔬菜、耕除效果欠佳，也都是高麗菜價難以回到基本價位的原因。

洪寶評認為，端午節消費量大，或許接近端午的前一周，消費需求增加，菜價開始回升。「可能要等颱風。」林姓農民無奈地說，平均菜價維持每公斤10元至12元，高麗菜價在低檔徘徊，若有颱風接近，帶來雨水，也會促使菜價上漲。