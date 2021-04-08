環團批重啟燃煤機組傷害台灣 台電：為穩定發電

中部環團代表今天指出，中央重啟3號機，行為傷害台灣，要求環保署長張子敬下台。台電表示，考量用電成長，為穩定發電重啟3號機。

中火日前重啟3號機，台中市政府重罰台電新台幣2000萬。中部環團代表今天齊聚台中市議會前，先為太魯閣號事故受難者以及空污受害者默哀，並演出行動劇，諷刺環保署長張子敬違逆反煤民意，高喊「中火高碳排，台灣沒未來」，要求張子敬下台。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，現在台灣最難過的時候，中央居然重啟中火3號機，傷害台灣，撕裂台灣，拜託台中市議會發表聲明，共同終止中火3號機重啟。

葉光芃指出，當經濟部宣布電價凍漲，就是向全世界宣布台灣不缺電，重啟中火3號燃煤機組，等於和全世界脫節，對台灣競爭力有負面影響，尤其「政府不鼓勵全民節能，不調整電價，只會欺騙民眾」。

他痛批中火百分百高污染，呼籲台中市長盧秀燕硬起來，不要發許可證，也希望新北、高雄的電廠都不燒煤，因為零碳排，台灣才有未來。

東海大學通識中心助理教授尚君璽表示，台灣碳排放量高，如今還走回頭路，加重燃煤發電量，她質問張子敬是環保署長，還是經濟部屬下，怎可輕看中市府裁罰，台北人的決定卻要台中人用肺發電，哪種人權比呼吸更基本，批評政府帶頭燃煤，讓中部民眾每天活在毒氣室的恐懼。

台電表示，台中電廠3號機重啟，就是考量用電成長，水情不佳影響水力發電，及多部機組將停機檢修或大修後，為維持穩定供電，做出的專業調度決定。如以台電可透過調配維持備轉容量率，指稱不應重啟中火3號機，是倒果為因的說法。

台電強調，疫情使內需升溫、科技業產能提高，今年1至3月用電大增3.3%，預計4月後將持續成長；同時，今年水情不佳造成水力發電大減，中部水力發電機組幾乎都停擺，再加上中火1號機、大潭6-1氣渦輪機及核三廠1號機陸續停機檢修或大修，為維持穩定供電，必須調度中火3號機。