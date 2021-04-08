大甲媽起駕遶境！10日龍井大肚烏日交通管制看這裡

大甲鎮瀾宮媽祖九天八夜遶境活動本月9日深夜起駕，預計隔天遶境龍井、大肚及烏日區。台中市警局烏日分局今天公布，大甲媽祖遶境活動湧入大批人潮與車潮，為維護鑾轎行進人車安全，烏日分局將從10日0時起至晚間8時，實施交通管制，並視車流情形實施機動彈性調整，各重要路口都派警力交通指揮疏導、管制，請民眾配合，以維護交通安全及秩序。

烏日分局說，為防止宮廟、陣頭接駕時搶轎等衍生治安事端，已確定沿途宮廟、陣頭接駕點，並以刑法第150條約制接駕的宮廟陣頭勿聚眾滋事，否則將依法究辦。警方不但動員大批警力護轎，另有三人為一組的掃爆小組跟著媽祖鑾轎，隨時以「掃炮神爪2.0」來清除路面鞭炮。

烏日分局說明管制路線如下：

一、 大肚區沙田路一段至龍井區沙田路六段沿線實施彈性車道調撥。

二、 烏日區中山路三段大度橋南下往彰化方向封閉機慢車道，實施交通管制，以利回鑾活動人車通行，並疏導機慢車輛安全行駛通過大度橋。

三、 大肚區路口管制部分，禁止轎車以上車輛進入大肚市區沙田路二、三段大甲媽祖遶境沿線，包括沙田路二段與自由路口南端、自由路與仁德路口、自由路與平和東街口、自由路與自治路口、自由路與華山路口、自由路與萬興路口、沙田路三段與自由路口北端。