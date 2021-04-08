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台中溪南終於爭取到第2條公車路線！起站是亞大醫院

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市議員陳世凱、林德宇爭取到一條行經到亞洲大學附屬醫院、溪南地區的公車路線路權，今天舉行新路線介紹會。記者趙容萱／攝影
台中市議員陳世凱、林德宇爭取到一條行經到亞洲大學附屬醫院、溪南地區的公車路線路權，今天舉行新路線介紹會。記者趙容萱／攝影

台中市烏日溪南地區人口1.5萬人，40多年來僅有一條公車路線經過，經市議員陳世凱、林德宇以及相關單位努力下，爭取到一條由四方電巴營運、行經到亞洲大學附屬醫院、溪南地區、烏日林新醫院、烏日高鐵站、追分車站及大肚區公所的公車路線路權，今天在亞大醫院停車場舉行新路線介紹會，預計今年九月啟用。

陳世凱說，他的選區烏日溪南地區，40多年來只有一條281路線公車可坐，2年前他在溪南地區與林德宇邀集相關單位會勘，爭取到40年來的第二條，解決溪南地區民眾就醫及轉乘需求，也提供霧峰及大肚鄉親搭乘的新選擇。

市議員林德宇說，在他與陳世凱議員持續推動追蹤下，今天終於取得路權。新路線將從霧峰亞大醫院發車，途經烏日林新醫院、高鐵站、成功車站等站點，都是屯區重要醫療院所及交通樞紐，更讓霧峰鄉親往返高鐵站多一選擇。他會繼續督促市府完善屯區大眾運輸路網，提升優化屯區交通建設。

台中市交通局表示，為發展溪南地區公共運輸服務，新闢此路線，行經亞大醫院、新烏日車站、烏日林新醫院、烏日區公所及大肚區公所等重要站點，每日約60班次，由四方公司進行路線籌備，也規劃投入全電動公車營運，期能盡速通車，以提供溪南地區便捷公共運輸服務。

亞大醫院副院長徐弘正說，醫院自2016年成立至今，每月門診約6萬人次，其中就包括不少年長的烏日區患者，多由家人接送，但當家人無法開車陪同就醫時，就醫較不方便，所幸隨著公車路線增加，患者就醫之路將更順暢。

四方電巴董事長何義純說，6年前四方客運加入台中市市公車的營運，目前在台中營運9條路線，亞大醫院至大肚區公所路線是四方在台中的第10條路線，擴展到了烏日溪南地區，四方客運非常榮幸接下任務，則提供優質搭乘經驗。

台中市議員陳世凱、林德宇爭取到一條行經到亞洲大學附屬醫院、溪南地區的公車路線路權，今天舉行新路線介紹會。記者趙容萱／攝影
台中市議員陳世凱、林德宇爭取到一條行經到亞洲大學附屬醫院、溪南地區的公車路線路權，今天舉行新路線介紹會。記者趙容萱／攝影

公車 高鐵 台中市

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